수사기록 5000쪽 반출 논란 백해룡 “사전에 경찰 등에 공문… 회신 없어”

‘세관 직원 마약 밀수 연루 의혹’을 제기해 온 백해룡 경정(사진)이 서울동부지검 합동수사단(합수단) 파견 종료 후 복귀하며 수사 기밀과 개인정보 등이 담긴 5000쪽 분량의 기록을 용달차에 실어 반출해 논란이 일고 있다. 검찰은 기록 반환을 요청했고, 경찰은 감찰에 착수했다. 반면 백 경정은 “사전에 공문으로 협조를 구했다”고 반박했다.
17일 검경 등에 따르면 백 경정은 14일 합수단 파견 종료로 강서경찰서 화곡지구대장으로 복귀하면서 5000쪽 분량의 기록을 지구대 내 별도 공간으로 옮겼다. 지난해 10월 이재명 대통령의 지시에 따라 합수단에 파견됐을 당시 동부지검으로부터 넘겨받은 약 3000쪽의 기록과 3개월간 별도 팀을 운영하며 자체 생성한 자료 등을 가지고 나온 것이다.
동부지검은 경찰에 수사 기록 반환 요청과 함께 개인정보 무단 유출 등 비위 혐의를 통보했고, 경찰청은 15일 서울경찰청에 백 경정에 대한 감찰을 공식 지시했다. 동부지검은 내부적으로 백 경정의 수사 기록 반출이 공용서류 은닉 등 혐의에 해당하는지 논의 중으로 알려졌다. 한 경찰 관계자는 “파견 경찰관이 복귀하면서 수사 기록을 전부 챙기는 건 유례없는 일”이라고 말했다.
반면 백 경정은 “사전에 공문으로 알렸다”고 반박했다. 그는 17일 “사건 기록의 유지·보관과 수사 지속 여부에 대해 경찰청장과 행정안전부 장관, 국무조정실에 공문을 두 차례 보냈으나 일절 답이 없었고, 동부지검 합수단장에게도 ‘용달차를 부르려 하니 협조해 달라’고 요청했다”고 했다. 이어 “파견 종료일까지 아무 설명이 없다가 급발진하고 있다. 기획된 음모라는 생각마저 든다”고 덧붙였다.
백 경정은 마약 밀수 연루 의혹으로 조사받은 세관 직원으로부터 지난해 11월 개인정보보호법 위반 혐의로 신고당한 상태다. 백 경정이 언론 등에 배포한 보도자료에서 집 주소와 사진 등 개인정보가 그대로 노출됐다는 이유에서다. 다른 세관 직원 역시 명예훼손 혐의로 백 경정을 고소하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 합수단은 조만간 최종 수사 결과를 발표한다.
