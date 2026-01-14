양산 경부고속도로서 6중 추돌…1명 사망·4명 부상

경부고속도로 양산휴게소 부근에서 6중 추돌 사고가 발생해 사상자 5명이 나왔다.
14일 오전 5시53분경 경남 양산시 동면 경부고속도로 상행선 양산휴게소 인근에서 경차 등 차량 6대가 잇따라 추돌했다.
이 사고로 4명이 다쳐 병원으로 옮겨졌고, 모닝 운전자 30대 A 씨가 크게 다쳐 숨졌다.
이날 사고는 2차로에서 주행하던 모닝 승용차와 카니발 승합차가 1차로 충돌하며 시작됐다.
이어 뒤따르던 차량들이 연쇄적으로 추돌했다. 충돌 순서는 모닝을 시작으로 택시, SUV(베라크루즈), 승용차(K5), 승합차(카니발), SUV(렉스턴) 순으로 파악됐다.
소방당국은 차량 12대와 인원 42명(소방 36명, 경찰 등 6명)을 투입해 구조 및 현장 수습에 나섰다.
당시 사고 운전자들은 음주 상태는 아닌 것으로 파악됐다.
경찰은 목격자 진술 등을 토대로 경차가 고속도로 2차로에 정차한 이유 등 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
