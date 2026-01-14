“‘부산경남특별시’로 통합…최종 결정은 주민투표 거쳐야”

부산·경남 행정통합공론화위원회가 부산시와 경남도의 행정통합이 필요하다고 결론 내리면서 최종 결정은 주민투표를 거쳐야 한다고 밝혔다. 공론화위는 또 부산·경남 위상에 걸맞은 자치권 확대와 특례 부여를 우선적으로 검토해야 한다고 정부에 요청했다.
공론화위는 13일 경남도청 프레스센터에서 브리핑을 열고 “최종 여론조사 결과와 15개월간 공론화위 활동을 종합할 때 부산과 경남의 행정통합은 필요하다”며 “통합 결정의 정당성을 확보하고 통합 이후의 갈등과 시행착오를 최소화하기 위해 최종 결정은 주민투표를 통해 내려져야 한다”고 강조했다. 앞서 공론화위가 지난해 12월 23일부터 29일까지 만 18세 이상 총 4047명의 시도민을 대상으로 행정통합에 대한 최종 여론조사를 실시한 결과 행정통합 추진에 찬성한다는 응답은 53.6%로 나타났다. 2023년에 실시한 여론조사 대비 18%P 상승한 수치다. 주민투표는 6월 새 지방정부 출범 이후 진행될 것으로 예상된다. 현행법상 주민투표는 다른 공직선거와 동시에 치를 수 없다.
공론화위는 장기적으로 ‘부울경 행정통합’이 필요하다는 의견도 이날 제시했다. 역사적으로 한 뿌리이자 동일한 생활권·산업권으로 발전할 수 있는 울산을 포함해야 완전한 통합이 이뤄진다는 것이다. 공론화위는 “향후 통합 논의 과정에서 울산의 동참 가능성을 열어둬야 한다”고 제시했다.
공론화위는 같은 날 최종의견서를 의결한 뒤 박형준 부산시장과 박완수 경남지사에게 전달했다. 의견서에는 두 시도의 통합 명칭을 가칭 ‘경남부산특별시’로 하는 한편 경남도와 부산시를 폐지하되 현행 시군구를 유지하는 행정통합 모형과 특례조항 등을 포함한 특별법 초안이 담긴 것으로 전해졌다. 부산시와 경남도는 공론화위의 최종 의견서를 검토한 뒤 두 단체장 공동 기자회견을 통해 행정통합 추진 계획을 밝힐 방침이다.