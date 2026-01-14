‘해병대 정신으로’… 겨울캠프 참가한 학생들

13일 경북 포항시 해병대 1사단에서 열린 ‘2026 겨울 해병대 캠프’ 참가자들이 소형 고무보트(IBS)를 손으로 옮기는 훈련을 하고 있다. 12일부터 16일까지 해병대 훈련장 일대에서 열리는 이 캠프에는 전국 중고교생과 대학생, 성인 230여 명이 참가한다.

포항=이한결 기자 always@donga.com
