靑 “캄보디아 성착취 스캠 조직원 26명 검거”

“檢-금감원 사칭 돈 뺏고 영상 촬영
피해자 165명… 피해액은 267억원”

청와대는 12일 캄보디아 거점 성 착취 스캠범죄 조직원 26명을 검거했다고 밝혔다. 강유정 청와대 대변인은 이날 오전 춘추관에서 브리핑을 통해 “범정부 초국가범죄특별대응TF는 지난해 2월부터 캄보디아 프놈펜에서 국가기관을 사칭하고, 여성들을 대상으로 성 착취 범죄까지 자행한 스캠범죄 조직원 26명을 캄보디아 경찰을 통해 현지에서 검거하는 성과를 거뒀다”고 말했다. 사진은 피의자들이 범죄단지에서 호송되는 모습. 청와대 제공
청와대는 12일 초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)가 지난해 2월부터 캄보디아 프놈펜에서 한국 여성을 상대로 성착취 범죄를 저지른 스캠(사기) 범죄 조직원 26명을 최근 검거했다고 밝혔다. 스캠과 마약, 온라인 도박, 디지털 성범죄 등에 대응하는 초국가범죄 특별대응 TF는 지난해 10월 이재명 대통령의 지시로 출범했다.

청와대 강유정 대변인은 이날 청와대 브리핑에서 “범죄조직은 검찰, 금융감독원 등을 사칭해 피해자가 범죄 수사 대상인 것처럼 속여 수사 보안을 명목으로 숙박업소에 셀프 감금시켰다”며 “금전을 빼앗고 성착취 영상을 촬영하게 하거나 사진 전송을 강요했다”고 말했다. 피해자는 165명, 피해액은 267억 원으로 조사됐다. 정부는 성착취 영상 유포나 접근 등을 즉각적으로 차단하고 피해 여성들에겐 피해자 치료를 지원하기로 했다.

청와대는 캄보디아와 한국 공동 전담반(코리아 전담반), 국가정보원이 합동으로 범죄조직의 사무실과 숙소의 위치를 사전에 파악한 뒤 5일 현지 경찰을 통해 검거했다고 밝혔다. 검거된 26명이 전원 한국인인지는 파악 중인 것으로 알려졌다.

#초국가범죄#특별대응 TF#성착취 범죄#캄보디아#프놈펜#스캠 범죄 조직#공동 전담반
박훈상 기자 tigermask@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
