사회
“말들이 많네” 병오년맞이 ‘말 특별전’
동아일보
업데이트
2026-01-06 04:57
2026년 1월 6일 04시 57분
입력
2026-01-06 04:30
2026년 1월 6일 04시 30분
변영욱 기자
프린트
5일 오전 서울 종로구 국립민속박물관에서 열린 2026년 병오년 말띠 해 특별전 ‘말들이 많네―우리 일상 속 말’ 전시장에서 한 가족이 나무로 만든 ‘꼭두’ 인형 전시물을 관람하고 있다. 말에 담긴 다양한 문화와 상징, 사람과 말의 관계를 소개하는 이번 전시는 3월 2일까지 열린다.
#병오년
#말 특별전
#국립민속박물관
#말띠 해
#종로구
변영욱 기자 cut@donga.com
