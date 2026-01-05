박정숙 대구 행복북구문화재단 대표, 제4회 AoA 인터내셔널 어워드 문화재단 분야 수상

대구 행복북구문화재단은 박정숙 대표이사(사진)가 최근 서울시립미술관 세마홀에서 열린 ‘제4회 AoA 인터내셔널 어워드’에서 문화재단 분야 수상자로 선정됐다고 5일 밝혔다.
이 상은 2022년부터 문화·예술 분야에서 공로를 세운 개인과 단체를 선정해 시상하고 있다. 오페라를 비롯해 뮤지컬·연극·영화·문학·미술·문화교육·문화단체 등 25개 분야를 대상으로 예술성과 사회적 기여도를 평가하는 민간 종합 예술 시상식이다.
박 대표이사는 행복북구문화재단을 통해 ‘문화가 행복이 되는 철학’을 실현하고, ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 바탕으로 문화예술 행정을 선도하며 재단 발전에 기여한 점을 인정받아 최종 수상자로 선정됐다.
박 대표이사는 “지역 문화재단을 통해 현장의 변화를 읽어주고 뜻깊은 상을 준 심사위원들께 감사드린다”며 “앞으로도 문화예술을 통해 지역민이 더 행복해질 수 있도록 노력하고, 문화재단의 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.
