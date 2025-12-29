쿠팡 ‘무늬만 5만원 보상’…쿠팡선 5000원만 사용 가능

청문회 하루전 현금 대신 구매 이용권 지급 발표
5만원중 4만원은 이용자 적은 여객-뷰티 상품용
“사실상 내돈 보태서 소비하라는 얘기” 비판도
쿠팡이 국회 연석 청문회를 하루 앞두고 개인정보 유출 피해 보상안을 발표했다. 1인당 5만 원 상당의 구매이용권을 지급하는 방식이다. 다만 5만 원 중 4만 원은 사용 빈도가 상대적으로 낮은 쿠팡 트래블과 쿠팡 알럭스의 이용권이다. 정작 소비자들이 많이 이용하는 쿠팡 로켓구매와 쿠팡 이츠에 사용할 수 있는 금액은 각각 5000원에 불과해 추가적인 논란이 예상된다.
쿠팡은 29일 “최근 개인정보 유출 사고에 대한 책임을 통감, 고객 신뢰를 복원하기 위해 1조6850억 원 규모의 고객 보상안을 시행할 계획”이라며 이같이 밝혔다. 해롤드 로저스 한국 쿠팡 임시대표는 “고객을 위한 책임감 있는 조치를 취하는 차원에서 보상안을 마련했다”고 설명했다.
쿠팡에 따르면 구매 이용권은 내년 1월 15일부터 고객들에게 지급된다. 지급 대상은 지난달 말 개인정보 유출 통지를 받은 3370만 계정의 고객이다. 와우 회원과 일반 회원은 물론 개인정보 유출 통지를 받은 쿠팡의 탈퇴 고객도 포함된다.
쿠팡이 지급하는 구매이용권은 로켓배송·로켓직구·판매자 로켓·마켓플레이스 쿠팡 전 상품(5000원), 쿠팡이츠(5000원), 쿠팡트래블 상품(2만 원), 알럭스 상품(2만 원) 등이다. 쿠팡 트래블은 여행 관련 상품을, 쿠팡 알럭스는 뷰티 관련 제품 등을 판매하는 서비스다. 쿠팡과 쿠팡 이츠와 비교하면 사용자 수가 많지 않다.
이 때문에 개별 고객 입장에서는 체감 보상 범위가 줄어들 수도 있다는 지적도 나온다. 구매 이용권 5만 원 전체를 쿠팡 앱 내 세분화 돼 있는 별도의 플랫폼에서 사용하도록 제한했기 때문이다. 한 쿠팡 이용자는 “쿠팡이나 쿠팡이츠는 많이 사용해도 쿠팡 트래블이나 알럭스는 이용해본 적이 없다. 트래블이나 알럭스에서 2만 원 이용권을 사용하기 위해 결국에는 추가 지불이 불가피할 것 같은데 생색 내기에 불과하고 생각한다”고 밝혔다.
한편 쿠팡의 이번 보상안은 국회 연석 청문회를 하루 앞두고 발표됐다. 28일 쿠팡 창업주인 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장이 개인정보 유출 사태가 발생한지 약 한 달 만에 “사과가 늦었다”며 대국민 ‘서면 사과’를 한데 이은 조치다.
다만 김 의장이 30일부터 이틀 간 열릴 예정인 국회의 쿠팡 청문회에 불출석 방침을 통보했다. 이에 사과의 진정성에 물음표가 붙고 있다. 당장 정치권에서는 ‘국민 우롱’이라는 격앙된 반응들이 터져 나왔다. 일각에서는 이번 보상안 발표가 쿠팡 회원 탈퇴를 막기 위한 ‘미봉책’에 불과할 것이라는 지적도 나오고 있다.
