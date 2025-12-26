내란특검, ‘체포영장 집행 방해’ 혐의 尹에 징역 10년 구형

내란 특검(특별검사 조은석)이 26일 윤석열 전 대통령에 대해 징역 10년을 구형했다. 대통령경호처를 동원해 고위공직자범죄수사처의 체포영장 집행을 방해한 혐의 등으로 7월 19일 재판에 넘겨진 지 160일 만이다. 윤 전 대통령이 기소된 8가지 사건 가운데 처음으로 1심 변론 절차가 마무리된 사례다.
26일 서울중앙지법 형사합의35부(부장판사 백대현) 심리로 열린 결심공판에서 특검은 “윤 전 대통령이 자기 범행을 은폐하거나 정당화하기 위해 직권을 남용하고 국가기관을 사유화해 중대 범죄를 저질렀다”고 밝혔다. 또 “법질서 수호의 정점에 있어야 할 윤 전 대통령이 반성하기는커녕 불법성을 감추기에 급급하다”며 “훼손된 법치주의를 바로 세우고 헌정 유린 사태가 재발하지 않도록 엄중한 책임을 물어 달라”고 강조했다. 10년 구형은 1심 법원이 선고할 수 있는 법정형 상한인 징역 11년 3개월에 가깝다.
윤 전 대통령은 법정에서 계엄 선포의 원인을 거대 야당에 돌리며 “저도 참 많이 인내했다고 생각한다”며 “국민들을 깨우고 정치와 국정에 무관심하지 말고 제발 일어나서 관심도 비판도 해달라는 것”이라며 경고성 계엄이었다는 주장을 이어갔다. 이어 “제왕적 대통령이라는 건 없다”며 “계엄을 해제했는데도 막바로 내란몰이를 하면서 관저에 밀고 들어오는 걸 보셨잖느냐”고 말했다. 1심 판결은 내년 1월 16일 선고된다.
한편 수사 종료를 이틀 앞둔 김건희 특검(특별검사 민중기)은 김건희 여사를 각종 인사 청탁과 함께 고가의 귀금속과 가방 등 총 2억9000만 원대 금품을 받은 혐의(알선수재·청탁금지법 위반)로 기소했다. 검찰이 과거 무혐의 처분했던 디올백 수수 사건과 관련해서도 이날 김 여사를 재판에 넘겼다. 또 윤 전 대통령에 대해서도 대선 후보 시절 “건진법사를 김 여사와 함께 만난 적 없다”고 허위 인터뷰한 혐의(공직선거법 위반)를 적용해 함께 기소했다.
