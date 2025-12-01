첨단 분야 학과 정원 51명 증원… 수도권 대학 중 세 번째로 많아

아주대학교(총장 최기주)는 올해 교육부의 첨단산업 인재 양성 정책에 따라 총 51명의 첨단 분야 학과 정원 순증을 승인받았다. 이는 수도권 대학 중 세 번째로 많은 규모다. 증원 학과는 첨단바이오융합대학(30명)과 지능형반도체공학과(21명)다. 이에 따라 첨단바이오융합대학은 75명에서 105명으로, 지능형반도체공학과는 기존 정원 40명에 학교 자체 정원 20명을 포함해 총 81명으로 정원이 확대된다.
지능형반도체공학과는하드웨어·소프트웨어 융복합 교육과 다양한 실험·실습 및 프로젝트 중심 수업을 제공한다. 학생들이 반도체 공정 및 소자 제작, 소자 특성 분석, 회로 설계 등을 직접 수행할 수 있는 실습 환경을 갖추고 있으며 산업체 수요에 기반한 현장 실무 중심 교육과정을 통해 실무형 인재를 양성한다. 올해 정시모집은 다군 수능(일반전형3) 27명이다.
첨단바이오융합대학은 첨단 바이오 분야 전문성과 현장 실무 능력을 갖춘 글로벌 혁신 인재를 양성하는 것을 목표로 한다. 단과대학 단위로 신입생을 모집하며 입학 후 3개 전공 중 하나를 선택할 수 있다. △혁신신약 연구개발 및 생산공정 전문인력 양성을 목표로 하는 ‘혁신신약공학전공’ △바이오 첨단소재 연구개발 및 생산공정 전문인력 양성을 목표로 하는 ‘바이오첨단소재공학’ △인공지능(AI) 기반 바이오헬스 연구개발 전문인력 양성을 목표로 하는 ‘디지털바이오공학’ 전공. 정시 전형별 선발 인원은 △다군 수능(일반전형3) 32명 △다군 수능(농어촌학생전형) 3명 △다군 수능(특성화고졸업자전형) 1명 △다군 수능(기회균형전형) 2명이다.
자유전공학부 등 모집단위 신설·다양화
아주대는 무전공 모집과 모집단위 광역화 등 대입 전형의 다양한 변화에 발맞춰 작년 자유전공학부와 프런티어과학학부, 경제정치사회융합학부 모집단위를 신설했다. 자유전공학부는 자유전공학부(자연), 자유전공학부(인문)으로 구분해 모집한다. 자유전공학부 학생들은 입학 계열과 무관하게 모든 학과를 자유롭게 선택(일부 학과 제외)할 수 있으며 ‘학생설계전공’을 이수할 수 있다. 올해 정시모집에서 자유전공학부는 자연계열에서 △나군 수능(일반전형2) 88명 △나군 수능(농어촌학생전형) 2명 △나군 수능(특성화고졸업자전형) 1명 △나군 수능(기회균형전형) 2명을 선발한다. 인문계열에서는 △나군 수능(일반전형2) 48명 △나군 수능(농어촌학생전형) 1명 △나군 수능(기회균형전형) 2명을 선발한다.
ai Lab(아주혁신대학)은 기존 학과의 경계를 폐지하고 다양한 세부 특화전공으로 구성된 아주대의 교육 혁신 모델이다. ai Lab의 교육과정은 1학년 때 특화전공이 요구하는 공통기반과목을 이수하고 2학년부터 세부 특화전공과목을 이수하는 형태로 운영된다. 학생들은 이를 통해 △교육과정 교차점에서 다양한 조합 선택과 변경 △자유롭게 전공을 조합한 융합 교육을 이수할 수 있다. 올해 정시에서 프런티어과학학부는 △다군 수능(일반전형3) 30명 △다군 수능(농어촌학생전형) 5명을 선발한다. 경제정치사회융합학부는 △다군 수능(일반전형3) 27명 △다군 수능(농어촌학생전형) 6명 △다군 수능(기회균형전형) 2명을 선발한다.
