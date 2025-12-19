철도노조 “23일 총파업 돌입…정부, 성과급 약속 안지켜”

민주노총 전국철도노동조합(철도노조)가 “정부가 성과급을 정상화하기로 한 약속을 이행하지 않고 있다”며 23일 오전 9시부터 무기한 총파업에 돌입하겠다고 선언했다. 파업이 현실화할 경우 하루 평균 250여 대 열차 운행이 중지될 것으로 예상된다.
철도노조는 19일 서울역 동쪽 광장에서 기자회견을 열고 “정부의 성과급 정상화 합의 파기를 규탄한다”며 이 같이 밝혔다. 철도노조는 당초 성과급 지급 기준을 기본급의 80%에서 100%로 높여달라고 요구하며 11일 총파업을 예고했지만, 한국철도공사(코레일)와의 협상에서 잠정 합의를 도출하며 총파업을 유보한 바 있다.
철도노조는 이날 “기획재정부가 (노조 요구인) 100%가 아닌 90%를 기준으로 하는 방안을 마련한 것으로 파악했다”며 “기재부의 약속 위반으로 노사 합의는 파기될 전망”이라고 주장했다. 코레일은 노사 간 대화 재개를 요구하고 있지만 철도노조는 정부의 입장 변화가 없는 한 교섭에 나서지 않겠다는 입장이다. 해당 기준을 정하는 공공기관운영위원회는 23일 열릴 예정이다.
철도노조의 파업 예고로 코레일은 이날 23~29일 열차 승차권 발매를 이날 오후부터 제한하는 등 대응에 나섰다. 운휴 대상 열차 예매 고객에게는 이날부터 순차적으로 개별 문자메시지를 3회 발송해 ‘열차 승차 전 운행 여부 확인’을 안내한다. 에스알(SR)도 비상수송계획을 수립하고 차량 정비와 여객 안내에 차질이 생기지 않도록 자체 인력을 동원할 방침이다.
댓글 0