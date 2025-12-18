K-뷰티 알리는 팝업 행사 ‘윈터 글램 서울’

아이돌 메이크업 체험-팬미팅 진행
서울의 겨울 축제 ‘윈터페스타’ 기간 K-뷰티를 주제로 한 행사 ‘윈터 글램 서울(Winter Glam Seoul)’이 22일부터 24일까지 사흘간 열린다.
18일 서울시에 따르면 이번 행사는 종로구 KT 광화문 웨스트 지하 1층에서 진행된다. 한류 관광객들이 한국에서 경험하고 싶어 하는 K-뷰티와 K-팝 팬덤 문화를 결합한 체험형 프로그램으로 구성됐다. 행사장에서는 체험존과 스타일링존, 팬 밋업 등 다양한 프로그램이 운영된다.
체험존에서는 뷰티 서바이벌 예능 프로그램 ‘저스트 메이크업’에 출연한 아도르청담 김대영 원장과 연예인 메이크업으로 잘 알려진 정샘물 원장이 참여하는 K-뷰티 토크쇼가 열린다. 뷰티 브랜드 ‘딘토’는 아이돌 메이크업과 스타일 변신을 직접 시연하는 K-뷰티 클래스를 선보인다.
스타일링존에서는 뷰티테크 기업 비컨이 인공지능(AI)을 활용한 맞춤형 스타일링 컨설팅을 제공한다. 경품 추천 이벤트와 스티커 사진 촬영 등 체험형 콘텐츠도 마련된다.
행사 이틀째인 23일에는 아이돌 그룹 ‘리센느’가 팬들과 만나는 팬 밋업이 열린다. 멤버들이 파우치를 공개하고 뮤직비디오 촬영 비하인드를 소개하는 자리로, 사전 예약자 30명에 한해 참여할 수 있다.
송진호 기자jino@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0