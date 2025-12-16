‘정치인 통일교 금품수수 의혹’ 수사 본격화 …금품 전달·수수 규명 관건

경찰이 정치권 인사들의 세계평화통일가정연합(통일교) 금품 수수 의혹 관련 수사에 속도를 내는 가운데, 금품을 건넸다는 윤영호 전 통일교 세계본부장 진술의 신빙성 규명이 쟁점으로 다뤄질 전망이다.
연루된 전현직 의원들은 모두 의혹을 부인하고 있지만, 형법상 직무 관련 대가로 뇌물을 수수·요구하거나 약속한 때에도 처벌이 가능한 만큼 실제 통일교 자금의 전달 여부가 수사의 관건이 될 것으로 보인다.
16일 경찰 등에 따르면 경찰청 국가수사본부 특별전담수사팀은 오는 17일 오전 한 총재가 수감된 서울구치소에서 한 총재를 만나 접견 조사를 할 예정이다.
앞서 경찰은 지난 10일 김건희 특검팀(특별검사 민중기)으로부터 통일교 관련 사건 기록 일체를 넘겨받아 수사에 착수했다.
주말 동안 압수수색 대상 관련 검토를 빠르게 마친 검찰은 사건 이첩 5일 만인 지난 15일 경기 가평군 통일교 성지 ‘천정궁’을 비롯해 10곳에 대한 대대적인 압수수색 했다. 이중 통일교 서울본부를 포함한 일부 대상에 대한 강제수사는 12시간 넘게 이어졌다.
압수수색 대상에는 뇌물수수 및 정치자금법 위반 혐의 등으로 피의자로 입건된 전재수 전 해양수산부 장관, 임종성 전 더불어민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원의 자택 및 의원실 등도 포함됐다.
경찰은 압수한 이들 3명의 휴대전화 및 PC 파일 등을 디지털 포렌식할 방침이다.
경찰은 이날 압수수색에서 2018년쯤 통일교 내 보고 자료와 회계 자료 등을 확보한 것으로 전해졌다. 이를 통해 통일교의 자금 흐름을 파악하고 정치인 등에게 전해진 것으로 알려진 거액의 현금, 명품 시계 등 금품 구입 내역을 추적할 것으로 보인다.
이와 관련, 특검팀은 지난 7월 천정궁을 압수수색해 20대 대선 전후인 2021년 자료를 집중적으로 확보했는데, 경찰은 윤 전 본부장이 지난 8월 특검 조사에서 2018~2020년 사이 전 전 장관 등에 금품을 건넸다고 진술한 것에 초점을 맞춰 당시 자료까지 압수 범위를 넓혔다.
윤 전 본부장은 지난 8월 특검 조사에서 해당 기간 전 전 장관에게 현금 3000만~4000만 원이 든 상자와 명품 시계 2점을 전달했다고 진술했다고 한다.
이에 대해 전 전 장관은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 입장문에서 “저를 향해 제기된 금품수수 의혹은 전부 허위이며 단 하나도 사실이 아니다”라고 부인했다. 다만 전 전 장관은 이런 의혹으로 해수부와 정부가 흔들려서는 안 된다며 최근 취임 140일 만에 사의를 표명했다.
아울러 통일교 측에서 불법 정치자금을 수수한 것으로 함께 지목된 임 전 의원, 김 전 의원 등도 일제히 혐의를 부인하고 있다.
관련 의혹이 확산되자 윤 전 본부장은 지난 12일 진행된 공판에서 “그렇게 진술한 적이 없다”며 입장을 번복했으나 경찰은 특검 조사에서의 진술에 힘을 싣고 수사를 이어가고 있는 것으로 알려졌다.
이에 따라 윤 전 본부장의 특검 수사 및 법정 진술의 신빙성을 비롯해 실제 통일교 자금이 정치인들에게 전달됐는지를 규명하는 것에 경찰 수사력이 집중될 전망이다. 경찰은 지난 11일 윤 전 본부장의 특검 수사 및 법정 진술에 대한 신빙성을 들여다보기 위해 서울구치소에 있는 윤 전 본부장을 찾아가 3시간 가량 접견 조사를 진행했다.
특히 윤 전 본부장의 진술 번복과 관련자들이 혐의를 전면 부인하고 있어 명품 시계 등 물증 확보와 보고 자료 및 회계 자료를 통한 입증이 중요해질 것으로 보인다.
경찰은 전날 전 전 장관의 사무실과 자택 등을 압수수색하면서 통일교가 보낸 행사 초청장 등 자료를 확보한 것으로 전해졌다. 전 전 장관은 2018년부터 통일교 주최 행사에 수차례 참석한 것으로 파악됐다. 다만 시계는 발견되지 않은 것으로 알려졌다.
실제 전달된 통일교 자금에 대가성이 있었는지를 밝혀내는 것도 관건이다.
정치자금법 위반 혐의의 경우 공소시효는 7년으로, 의혹이 제기된 금품 전달이 2018년 초부터 시작된 점을 고려하면 2025년 12월 현재 일부 혐의는 공소시효 만료가 임박한 상황이다. 이에 따라 경찰에서도 공소시효를 염두에 두고 관련 수사에 속도를 내는 것으로 전해졌다.
다만 뇌물 혐의가 적용될 경우 공소시효가 최대 15년까지 늘어날 수도 있다. 일각에서는 형법상 뇌물죄를 적용할 수 있다는 가능성도 제기된다. 공무원이 직무와 관련해 뇌물을 수수·요구·약속한 경우 뇌물죄가 성립하는데, 전 전 장관의 주장처럼 금품을 받지 않았어도 직무 관련 대가로 금품 등을 약속했다면 적용이 가능하다는 것이다. 뇌물 혐의를 적용할 경우 공소시효가 최대 15년까지 늘어난다.
지난 7월 특검팀 압수수색에서 발견된 한 총재 개인금고 내 280억 원 상당의 현금 뭉치 등이 정치권 인사들 로비에 쓰였는지도 수사가 필요한 부분이다. 다만 경찰은 전날 진행한 압수수색 범위에 280억 원 상당의 현금 뭉치에 대해선 포함하지 않았던 것으로 알려졌다.
경찰은 한 총재에 대한 접견을 통해 이 현금 뭉치의 용처 등을 조사할 것으로 보인다.
한편, 경찰은 특검팀이 사건을 넘기면서 충분한 자료를 제공하지 않는 등 일부 자료를 누락했을 가능성도 의심하고 있다.
경찰은 전날에 이어 이날 오전 10시부터 서울 종로구 KT광화문빌딩웨스트에 있는 김건희 특검팀 사무실을 압수수색 중이다.
