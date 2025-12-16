늘 어려운 사람 돕던 60대 여성 장기기증…3명에 새 생명

평소 다른 사람을 돕던 60대 여성이 장기기증으로 3명에게 새 삶을 선물하고 세상을 떠났다.
한국장기조직기증원은 10월 20일 양산부산대병원에서 오영선 씨(67)가 간장, 양측 신장을 기증하고 눈을 감았다고 16일 밝혔다.
오 씨는 10월 12일 집에서 쓰러진 채 발견돼 병원으로 옮겨졌지만 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았다.
가족은 오 씨가 평소에도 남을 돕는 따뜻한 사람이었기에 삶의 마지막 순간에도 다른 사람의 생명을 살리는 좋은 일을 하고 떠나길 바라는 마음으로 기증을 결심했다.
오 씨는 부산시에서 2남 5녀 중 넷째로 태어났다. 밝고 성실했으며 어려운 사람을 보면 먼저 나서 도움을 주던 사람이었다. 노래 듣는 것과 뜨개질을 좋아했고 음식을 만들어 이웃에게 나눠줬다.
오 씨의 동생 영애 씨는 “언니, 어려운 사람을 돕기를 좋아했는데 마지막 순간까지 남을 위해 삶을 살다 가다니, 그 모든 순간이 행복했을 거로 생각해. 하늘나라에서 행복하게 잘 지내고 하고 싶었던 모든 것 다 하면서 지내. 사랑해”라며 마지막 인사를 전했다.
한국장기조직기증원 이삼열 원장은 “생명나눔을 실천한 기증자 오영선 님과 유가족의 따뜻한 사랑의 마음에 감사드린다”며 “다른 이를 돕기 위해 힘쓰신 기증자와 유가족을 위해 한국장기조직기증원이 작은 힘이 될 수 있도록 최선을 다해 함께 하도록 하겠다”고 말했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0