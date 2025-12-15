HJ중공업, 美 해군 함정 MRO 사업 첫 계약

HJ중공업은 미국 해군 함정의 유지·보수·정비(MRO) 사업 계약을 체결했다고 15일 밝혔다. HJ중공업은 미 해군 보급체계사령부와 해상수송사령부 소속 4만t급 건화물·탄약 운반선 ‘USNS 어밀리아 에어하트’함의 중간 정비를 맡게 된다.
2008년 취역한 에어하트함은 미 항공모함과 전투함 등에 탄약과 식량 등 화물 6000t, 연료 2400t을 보급하는 군수지원함으로, 길이 210m, 너비 32m 규모다. HJ중공업은 국내 중형 조선사 가운데 처음으로 미 해군 MRO 사업에 참여하게 된 점에 의미가 크다고 평가했다. 미 해군 함정의 MRO 사업은 까다로운 규정과 고도의 기술력이 요구돼 진입 장벽이 높고 수익성도 높은 분야로 알려져 있다.
한미 조선 협력 프로젝트인 ‘마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)’를 계기로 인도·태평양 지역 동맹국 간 방산 협력 기조가 확산되면서, 국내 방산업계의 기대감도 커지고 있다. HJ중공업은 특수선 건조 분야에서 축적한 경험을 바탕으로 지난해부터 해외 MRO 시장 진출을 준비해왔다.
HJ중공업은 내년 1월부터 부산 영도조선소에서 에어하트함의 정비 작업에 본격 착수해, 선체와 주요 시스템 수리, 부품 교체 등을 마친 뒤 내년 3월 말쯤 미 해군에 함정을 인도할 예정이다.