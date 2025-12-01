본문으로 바로가기
사회
“구청장이 소비쿠폰 폄훼”
동아일보
입력
2025-12-10 03:00
2025년 12월 10일 03시 00분
김태영 기자
9일 대전 서구의회 앞에서 더불어민주당 서다운 구의원 등 11명이 모여 서철모 서구청장의 소비쿠폰 관련 발언을 규탄하고 있다. 서 청장은 3일 시정연설에서 “소비쿠폰 정책 때문에 내년도 구 예산 편성이 어려워졌다”고 말해 논란이 일었다.
#더불어민주당
#서다운
#서철모
#서구청장
#소비쿠폰
#예산 편성
김태영 기자 live@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
