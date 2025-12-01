“구청장이 소비쿠폰 폄훼”

  • 동아일보

9일 대전 서구의회 앞에서 더불어민주당 서다운 구의원 등 11명이 모여 서철모 서구청장의 소비쿠폰 관련 발언을 규탄하고 있다. 서 청장은 3일 시정연설에서 “소비쿠폰 정책 때문에 내년도 구 예산 편성이 어려워졌다”고 말해 논란이 일었다.

#더불어민주당#서다운#서철모#서구청장#소비쿠폰#예산 편성
김태영 기자 live@donga.com
