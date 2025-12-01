동해 명소 무릉건강숲-도째비골에 무장애 키오스크-점자 설치

문체부 ‘열린관광지’ 조성사업 선정
장애인-고령자 접근성 개선 추진

2026년 열린관광지 조성 사업 공모에 선정된 동해시 도째비골스카이밸리와 해랑전망대. 동해시 제공
강원 동해시가 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관하는 ‘2026 열린관광지 조성 사업’ 공모에 최종 선정되면서 무장애(barrier free) 관광도시 조성에 속도가 붙게 됐다. 열린관광지 조성 사업은 장애인, 고령자, 영유아 동반 가족 등 관광 취약계층을 포함한 모든 이용자가 제약 없이 관광지를 이용할 수 있도록 무장애 관광 환경을 구축하는 사업이다.

동해시에 따르면 시는 이번 공모에 무릉별유천지, 무릉건강숲, 도째비골스카이밸리&해랑전망대 등 3곳을 대상지로 신청했으며 모두 열린관광지로 최종 선정됐다. 강원도에서는 동해와 원주 등 5개 관광지가 선정됐고, 전국적으로는 13개 지자체 30개 관광지가 이름을 올렸다. 앞서 동해시는 2018년 망상해수욕장이 첫 열린관광지로 지정된 바 있다.

이번 선정으로 동해시는 신규 열린관광지 3곳에 대해 총 7억5000만 원의 국비를 지원받는다. 이는 민선 8기 공약인 무장애 도시 조성과 정부의 ‘누구나 누리는 관광 환경 조성’ 정책 실현에도 힘을 보탤 전망이다.

시는 내년부터 국비를 포함해 총 15억 원을 투입해 해당 관광지의 접근성 강화와 편의성 개선 사업을 추진한다. 무장애 키오스크와 스마트 셸터 등 관광 인프라를 구축하고, 점자 겸용 안내 팸플릿과 촉지·음성 종합안내판 등을 설치할 계획이다. 시는 16일 관계기관과 업무협약을 체결하고 내년 1월 전문가 컨설팅을 거쳐 세부 계획을 수립한 뒤 본격적인 사업 추진에 나설 방침이다.

이진화 동해시 관광과장은 “이번 열린관광지 선정은 관광 취약계층의 여행 향유권을 확대하고 지역 관광 경쟁력을 높이는 중요한 계기가 될 것”이라며 “무장애 관광 기반이 차질 없이 조성되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

