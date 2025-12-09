전대연 선우탱커 대표, 한국지도자육성장학재단에 1000만원 기탁

전대연 선우탱커 대표(왼쪽)가 임창빈 한국지도자육성장학재단 이사장에게 9일 장학금을 전달하고있다. 한국지도자육성장학재단 제공.
한국지도자육성장학재단(이사장 임창빈)은 9일 전대연 선우탱커 대표가 미래 지도자 육성을 위한 장학금으로 1000만 원을 기탁했다고 밝혔다. 전 대표는 한국지도자육성장학재단 장학생 출신으로, 2023년에도 재단에 1000만 원을 기부했다.

전 대표는 “학창 시절 재단의 장학금이 큰 힘이 됐는데 그때 받았던 도움을 후배들에게 돌려주고 싶다”며 “작은 정성이지만 누군가에게 새로운 기회가 되길 바란다”고 말했다.

재단 관계자는 “장학생 출신이 기부자로 돌아와 꾸준히 나눔을 이어간다는 점이 큰 의미가 있다”며 “이러한 선순환이 재단의 존재 이유를 보여주는 좋은 사례”라고 전했다.

2009년 6월 창립한 해상운송기업 선우탱커는 충남 사랑의 열매, 수와진사랑더하기, 대한적십자사, 소방가족희망나눔, 광주 고려인 마을 등에 대한 기부 및 튀르키예 지진 구호 성금 등 다양한 사회공헌 활동을 통해 지금까지 약 5억 원을 기부했다.
이은택 기자 nabi@donga.com
