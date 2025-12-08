아이 낳았더니 2400만원!… 국민 참여 영상, 공모전 대상

출산 지원금을 주제로 한 4남매 아빠 최문석 씨의 영상이 ‘내가 알리는 모두의 국정과제 공모전’에서 대상을 받았다.
문화체육관광부는 8일 이번 공모전의 수상작 30건(영상 15건, 디자인 15건)을 발표하며, 국민이 국정과제를 스스로 해석하고 알리는 취지로 행사가 진행됐다고 설명했다. 올해 공모전에는 총 250건의 아이디어가 접수됐다.
영상 부문 대상은 국정과제 ‘아이 키우기 좋은 출산·육아 환경 조성’을 주제로, 실제 경험을 짧은 영상으로 풀어낸 최문석 씨에게 돌아갔다.
그는 올해 세 쌍둥이를 출산해 4남매의 아빠가 됐으며, “내 또래 청년들에게 대한민국의 든든한 지원이 있다는 사실을 알리고 싶었다”고 말했다.
그의 작품 ‘아이 낳았더니 2400만원 주네요! 놓치지 마세요!’는 출산 과정의 현실적인 어려움과 함께 미숙아 의료비 지원, 건강보험 혜택 등 실질적으로 도움이 되는 정부 제도를 쉽고 명확하게 소개했다.
이 영상은 유튜브에서 약 17만 회 조회수를 기록하며 “정부 예산이 필요한 곳에 쓰이고 있다”는 긍정적 반응을 얻었다.
문체부는 “전국 관공서에 게시될 국가비전·국정목표 디자인은 이번 공모전 우수작을 기반으로 최종 확정할 예정”이라고 밝혔다.
