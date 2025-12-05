대만 케이블카 ‘발 마사지’ 영상 논란…“이게 한국인?”

대만을 여행한 한국인 관광객이 케이블카 의자에 신발을 벗고 발을 올린 채 발 마사지를 하는 모습이 포착됐다는 게시물이 올라오며 온라인에서 논란이 일고 있다.
최근 한 소셜네트워크서비스(SNS)에는 대만 시민이 촬영했다며 마오콩 케이블카 안에서 한 여성이 신발을 벗고 발바닥을 문지르는 장면을 담은 짧은 영상이 공개됐다.
작성자 A씨는 “마오콩 케이블카에서 한국인들이 매너…”라며 문제를 제기했지만, 영상에는 목소리나 대화가 녹음돼 있지 않아 해당 인물의 국적을 확인할 근거는 없는 상태다.
이 영상은 대만 SNS를 넘어 한국 온라인 커뮤니티와 SNS에서도 빠르게 확산되며 논란이 이어지고 있다.
한국 누리꾼들은 “해외 여행 갈 때는 기본적인 공중도덕 정도는 알고 가야 한다”, “대만은 지하철·버스에서 물을 포함한 음식물 섭취가 금지되고 위반 시 벌금이 나온다”는 반응을 보이며 자성의 목소리를 냈다.
한 대만 누리꾼은 “공항에서 신발을 벗은 사람을 볼 때마다 한국인이었다. 젊은 사람도 마찬가지였다”며 “서울 지하철 좌석에서도 몇 번 봤는데, 이게 한국 문화냐”고 주장하기도 했다.
반면 ‘영상 속 여성이 한국인이 아닐 가능성이 크다’는 반박도 적지 않다. “한국어가 안 들리는데 왜 한국인이라고 단정하느냐. 중국인 같다”는 반응부터, “프라다 짝퉁 패딩, 레스포삭 가방은 중국인일 확률이 높다. 한국 아줌마들은 저런 스타일로 치장 안 한다”, “한국에서 저 패딩이 유통된 걸 본 적이 없다”는 의견도 올라왔다.
또 다른 한국 누리꾼은 영상 속 신발을 확대해 캡처한 사진을 올리며 “이 신발 한국에서 파느냐. 본 적 없다”고 반박하기도 했다.
그러나 국적 공방과 별개로 시민의식 문제를 지적하는 의견도 있다. 한 누리꾼은 “중국만 손가락질할 입장은 아니다. 해외에서 한국인의 비매너 행동을 자주 봤다”고 했고, 또 다른 누리꾼은 “한국 사람 중에는 성별·나이 불문하고 아무 데서나 신발 벗고 발 올리는 사람이 많다”며 “공공장소에서 화장 고치고, 쓰레기 버리고, 침 뱉고, 식사 후 이쑤시는 행동 등 기본 매너를 지키자”고 지적했다.
