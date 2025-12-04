경동대학교, 양주 메트로폴 캠퍼스에 ‘청사 정일권 박사 기념관’ 개관

경동대학교는 경기도 양주 메트로폴 캠퍼스에 ‘청사 정일권 박사 기념관’을 개관했다고 4일 밝혔다.
개관식에는 정일권 박사의 부인 박혜수 교수, 신경식 전 헌정회장, 강수현 양주시장과 윤창철 양주시의회 의장, 경동대 전재욱 이사장과 전성용 총장을 비롯한 교수 및 학생 등 200여 명이 참석하였다.
‘청사(淸史)’는 국회의장과 국무총리 등을 지낸 고(故) 정일권 선생의 호(號)이다. 경동대는 정일권 박사와 깊은 인연을 지녔다. 강원도 속초를 지역구로 둔 그의 권유에 따라 1981년 속초 경상전문대학이 설립됐으며, 이 학교는 오늘날의 경동대학교 모체가 되었다.
정일권 박사는 경동대 초대 명예 이사장을 맡기도 했다. 양주 캠퍼스 우당관 1층에 마련된 ‘청사 정일권 박사 기념관’에는 고인의 유족이 기증한 물품과 사진, 서한, 저작 등 자료가 전시됐다.
전시물 중에는 △기념패·감사패·메달 109건 △필름·CD, 비디오테이프 48건 △앨범·액자 등 사진 자료 599건 △문서, 서류, 흉상 등까지 모두 847건의 한국 현대사 자료가 전시되거나 창고에 보관돼 있다.
청사 정일권(1917~1994)은 6·25 당시 육해공군 총사령관으로 전쟁을 지휘했다. 1957년 예편 후에는 미국·프랑스 등 다수 국가 대사와 외무부 장관을 맡았다. 1970년까지 국무총리를 역임했고, 1971년 제8대 국회의원선거에 당선된 후 7년간 국회의장직을 수행하는 등 행정과 입법 전반에 두루 큰 영향을 끼쳤다.
