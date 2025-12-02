쿠팡 유출 불안에…통관부호 재발급 40만 건 몰려 사이트 ‘먹통’

쿠팡 개인정보 유출 논란 이후 개인통관고유부호가 악용될 수 있다는 우려가 커지며 이틀 만에 재발급 건수가 40만 건을 넘겼다. 개인통관고유부호가 노출되면 해외직구 대리 주문이나 밀수에 악용될 수 있다는 불안이 확산되면서 이용자들이 대거 재발급에 나선 것으로 풀이된다.
2일 정일영 의원실이 관세청에서 받은 자료에 따르면 지난달 30일 통관부호 재발급 건수는 12만3302건, 이어 1일에는 29만8742건으로 집계됐다. 단 이틀 동안 올해 1~10월 전체 재발급 건수(11만1045건)의 약 네 배에 달하는 수준이다.
● 통관부호 악용 우려 확산…SNS서 ‘변경 방법’ 공유 급증
개인통관고유부호는 해외직구 시 세관이 구매자를 식별하기 위해 부여하는 12자리 번호로, 쿠팡의 직구 서비스에서도 필수 입력 항목이다.
SNS에서는 ‘개인통관고유번호 변경 방법’을 정리한 글과 영상이 빠르게 퍼지며 이용자들 사이에서 자발적인 공유가 이어지고 있다. 한 이용자는 X(옛 트위터)에 “여자 혼자 사는 집으로 중국에서 ‘주문한 적 없는 택배’가 온 적이 있다”고 경험을 공유하며 통관부호 변경을 권고하기도 했다.
● 재발급 폭주에 유니패스 ‘먹통’…접속 오류 이어져
이 같은 움직임이 몰리면서 개인통관부호 발급 사이트인 관세청 ‘유니패스’ 접속은 불안정해졌다.
1일과 2일 홈페이지에는 ‘502 Bad Gateway’ 오류가 반복적으로 나타나고 있다. 관세청은 “이용량 증가로 서비스가 일시적으로 원활하지 않을 수 있다”는 안내문을 띄웠다. 2일 오후 4시 기준으로도 접속 지연은 계속되고 있다.
박대준 쿠팡 대표는 2일 오전 국회 과방위 현안 질의에서 “현재 조사에서는 개인통관고유부호가 유출된 정황은 없다”고 밝혔다.
그러나 김승주 고려대 정보보호대학원 교수는 이날 쿠팡 이용자들에게 ▲쿠팡에 등록된 결제수단 삭제 ▲카드 결제 비밀번호 변경 ▲쿠팡 계정 비밀번호 변경 등을 권고했다. 그는 “추가 피해 가능성을 줄이기 위해서는 등록된 결제 카드를 모두 삭제하는 것이 안전하다”고 말했다.
반면 쿠팡은 “결제 정보는 유출되지 않았다”며 과도한 조치가 오히려 불안감을 키울 수 있다고 반박했다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0