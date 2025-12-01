무안 여객기 참사 유가족 “국토부 셀프조사 못 믿어”

12·29 무안 제주항공 여객기 참사와 관련해 유가족들이 항공철도사고조사위원회(사조위)의 공청회를 중단하라고 1일 요구했다. 유가족 협의회 대표 등은 “진실을 뺴앗지 말라”며 삭발식도 함께 진행했다. 이들은 이재명 대통령 면담을 요청하며 용산 대통령실로 향하다가 경찰과 한때 물리적으로 충돌하기도 했다.
제주항공 여객기 참사 유가족협의회는 1일 서울 용산 전쟁기념관 앞에서 기자회견을 열어 “사조위는 지난 1년간 정보공개 요구에 단 한 번도 성실히 답하지 않았다”며 “공청회나 중간 발표 등 모든 절차는 사조위의 독립 후에 공정하게 진행하라”고 요구했다. 사조위는 이달 4~5일 열리는 공청회를 통해 지금까지의 조사 내용 등 진행 상황을 처음으로 공개할 예정이다. 하지만 유가족 협의회는 사조위가 국토교통부 소속이기 때문에 조사 결과를 신뢰할 수 없다는 입장이다. 이에 사조위가 독립적인 조사를 진행해야 한다고 주장하고 있다.
유가족협의회는 “제주항공 참사를 잘 수습된 참사로 포장하고 사조위를 통한 ‘셀프 조사’, ‘깜깜이 조사’로 모든 정보를 차단하고 유가족들을 기만했다”며 “참사 발생 6개월 만에 특별법이 시행됐으나 직후 국토부 소속 사조위는 갑자기 엔진 정밀 조사 결과 발표를 시도했다. 세부 데이터와 분석 근거자료는 일체 공개하지 않은 채 결과만 공개하려다 유가족들의 반발로 무산됐다”고 지적했다. 이어 “사조위가 조사해 국토부 잘못이 없다는 결론이 나오면 누가 신뢰하겠느냐”며 “떳떳하다면 국토부가 사조위 독립을 주장하는 게 맞다”고 했다.
기자회견을 마친 뒤 협의회 대표 등 5명은 삭발식을 진행했다. 또 정부에 면담요구서를 제출하기 위해 대통령실로 행진했다. 하지만 경찰이 바리케이드를 설치해 이동을 금지하면서 한동안 대치 상황이 벌어졌다. 이후 경찰은 유가족 대표자 5명과 조국혁신당 백선희 의원만 대통령실 이동을 허가했다.
