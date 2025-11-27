청주 실종 50대女 시신 발견…前남친 범행 자백

  입력 2025년 11월 27일 21시 11분

충주호에서 인양된 50대 여성의 차량. 독자 송영훈씨 제공/뉴스1
청주 퇴근길에 실종된 50대 여성 A 씨의 시신이 44일 만에 발견됐다.

27일 경찰 등에 따르면 충북 음성군 모처에서 A 씨의 시신이 발견됐다. 범행을 자백한 A 씨의 전 연인 50대 김모 씨가 살해 사실을 시인하고 시신 유기 장소를 지목하면서 수색이 이뤄진 것으로 전해졌다.

김 씨는 지난달 14일 청주 한 회사에서 스포츠유틸리티(SUV) 차량을 몰고 퇴근하다가 실종된 전 연인 A 씨를 살해한 혐의로 26일 긴급 체포됐다.

경찰은 지난달 14일부터 연락이 끊긴 A 씨 자녀들의 신고 이후 그의 행적을 추적하다가, 김 씨의 동선과 A 씨의 실종 간 연관성을 포착했고 26일 오전 진천의 한 식당에서 김 씨의 신병을 확보했다.

김 씨는 1차 조사에서는 “실종 당일 차량에서 말다툼 끝에 A 씨를 폭행한 사실은 있지만, 이후 내려줬다”며 살해 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.

하지만 경찰은 A 씨의 SUV가 실종 당일과 다른 번호판을 달고 운행된 점, 김 씨가 A 씨 실종 당일 집에 귀가하지 않은 점을 근거로 2차 조사를 진행했고 결국 그의 자백을 받아 냈다.

충북 청주 50대 여성 실종자 A씨의 SUV차량이 27일 충북 청주시 충북경찰청에 주차돼 있다. 이 차량은 전날 충주호에서 인양됐다. A씨는 지난달 14일 오후 6시 10분께 청주시 옥산면의 한 회사에서 자신의 SUV를 몰고 퇴근하는 모습이 인근 폐쇄회로(CC)TV에 찍힌 것을 끝으로 실종됐다. 뉴스1
김형민 기자 kalssam35@donga.com
