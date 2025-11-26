본문으로 바로가기
사회
민속주 명인의 솜씨에 눈 못 떼겠네
동아일보
입력
2025-11-26 03:00
2025년 11월 26일 03시 00분
박영철 기자
프린트
25일 광주 남구 광주대 전산관에서 전문직업인 초청 프로그램의 일환으로 민속주 명인이 직접 우리 고유의 전통 민속주 만들기 특강을 진행한 가운데, 항공서비스학과와 호텔조리학과 학생들이 명인과 함께 민속주 만들기 체험을 하고 있다.
#광주
#남구
#광주대
#민속주
#전통주
#명인
박영철 기자 skyblue@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
