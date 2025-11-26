‘서울 산업 AX 혁신센터’ 개소… 중소기업 AI 전환 지원

‘AI 혁신 협의회’와 함께 출범
서울시가 산업·대학·연구기관·스타트업이 참여하는 ‘서울형 산업 인공지능(AI) 전환 생태계’를 본격적으로 가동한다. 산업 현장에서 AI 수요가 빠르게 늘고 있지만 전문 인력 부족과 구축 비용 부담 등으로 도입에 어려움을 겪는 중소기업을 지원하려는 취지다. 시는 앞으로 현장 맞춤형 지원을 강화할 계획이다.
기술 도입-실증 원스톱 지원
서울시는 25일 서초구 서울 AI 허브에서 ‘서울 산업 인공지능 전환(AX) 혁신센터’와 ‘서울 AI 혁신협의회’ 출범식을 열었다. 두 기관은 AI 기술 도입부터 컨설팅, 실증, 확산까지 전 과정을 서울 내에서 지원하는 실행 체계를 공동으로 구축한다.
새로 구축된 산업 AX 혁신센터는 AI 도입 수요 증가에 대응해 기업의 전환 수요를 상시 접수하고, 맞춤형 전환 로드맵을 제시하는 원스톱 컨설팅 허브로 운영된다. 수요 기업과 공급 기업 간 매칭, 산학 컨소시엄 구성, 현장 실증과 확산 지원까지 AX 전환 전 과정을 지원하는 상시 실증 플랫폼 역할을 맡는다. 고가 인프라 구축이나 전문 인력 확보가 어려운 기업들이 단계적으로 AI를 도입할 수 있도록 돕는 구조다.
함께 출범한 서울 AI 혁신협의회는 서울대 연세대 고려대 등 10개 AI·융합대학원이 참여하는 개방형 산학협력 협의체다. 대학이 보유한 최신 연구 성과와 고급 AI 인재를 산업 현장과 연결하고, AI 컨설팅과 문제 정의, 공동 연구, 실증 지원 등을 통해 산업 AX 혁신센터의 실행을 뒷받침한다.
이날 출범식에서는 올해 추진된 AX 지원 사업 성과도 발표됐다. 건설·제조·물류·패션·출판·콘텐츠 분야 등 20개 기업이 실증을 마쳤다. 여러 기업에서 실제 운영 단계에서 공정 개선과 효율 향상, 운영비 절감 등의 성과가 확인됐다. 누리에에이아이는 생성형 AI를 활용해 교재 표지와 편집 시안을 자동으로 생성하는 시스템을 도입해 반복 공정을 줄였다. 오노마에이아이는 웹툰 캐릭터의 말투와 감정을 학습한 대화형 AI를 실증하며 콘텐츠 산업 활용 사례를 제시했다.
오승준 기자 ohmygod@donga.com
