국내 소재-부품-장비 15개 으뜸기업, 제조업 경쟁력 강화 선도

글로벌 공급망 재편과 기술 패권 경쟁이 격화하는 가운데, 국내 제조업의 경쟁력도 빠르게 강화되고 있다. 특히 전기차·반도체·이차전지·통신·바이오·플랜트 산업의 기반을 이루는 소재·부품·장비(소부장) 분야에서 기술 자립도가 높아지면서 산업 전반의 체질 개선이 가속화하고 있다.
한국산업기술기획평가원(KIAT)은 최근 ‘2025년 소재·부품·장비 으뜸기업’을 선정했다. 이번에 이름을 올린 15개 기업은 각 분야에서 핵심 기술을 축적하며 국내 제조업 생태계를 묵묵히 떠받쳐온 기술 기업들이다.
이들 기업의 성장은 단순한 개별 성과에 그치지 않는다. 축적된 기술력과 공급망 안정화 효과는 산업 구조의 근본적 변화를 이끄는 동력이 되고 있다. 소부장 경쟁력 강화가 하나의 트렌드를 넘어 대한민국 산업지도를 다시 그리는 수준으로 확장되고 있다는 평가가 나온다.
아래 선정된 15개 기업을 소개한다.
자동차·미래차 혁신을 통한 산업 변환
일진글로벌, 미래차 경량화·구조혁신의 중심 일진글로벌은 전기차·수소차 전환 시대에 맞춰 차체·섀시·전동화 부품을 중심으로 고강도·초경량 소재 기술을 고도화해 왔다. 특히 전기차의 주행 효율·안전성·배터리 탑재 디자인을 좌우하는 구조 부품 개발에서 글로벌 완성차 기업들의 신뢰를 쌓고 있다. 또한 해외 OEM과 공동개발을 확대하며 한국 자동차산업의 글로벌 경쟁력 강화에 실질적인 기반을 제공하고 있다.
아진산업, 글로벌 OEM이 선택한 정밀 차체 기술 아진산업은 현대·기아뿐 아니라 북미·유럽 완성차 기업에도 차체·프레임 구조물을 공급하는 정밀 금속가공 전문기업이다. 전기차 구조물, 고 내식 프레임, 경량 모듈 설계 기술은 차량 경량화·충돌 안전 기준이 강화되는 글로벌 자동차산업 변화에 꼭 필요한 기술들이다. 아진산업의 강점은 오랜 기간 쌓아온 생산 기반과 금형 기술, 그리고 안정적인 글로벌 공급망 구축이다.
반도체·디스플레이 핵심 공정·소재·장비 혁신
필옵틱스, 레이저·OLED·배터리 장비의 진정한 강자 필옵틱스는 반도체·디스플레이·이차전지 생산라인에서 필수적인 레이저 가공·패터닝·OLED 장비 기술로 글로벌 기업들과 경쟁한다. 미세 패턴 가공, 레이저 커팅, 레이저 어닐링 등 정밀도 높은 기술은 스마트폰·차량용 디스플레이·프리미엄 OLED 패널 생산에 필수적이다. 또한 전기차용 이차전지 제조라인에도 장비 공급을 확대하며 미래산업의 핵심 영역을 동시에 선점하는 폭넓은 포트폴리오를 구축하고 있다.
덕산에테르씨티, 반도체·OLED 고기능성 소재 전문기업 덕산에테르씨티는 대한민국 IT·반도체 산업에서 CMP 슬러리, 저유전 소재, OLED 소재 등 고정밀 화학소재 분야를 책임진다. 고순도·고내열·고유전 제어 기술이 요구되는 영역에서 전방 대기업과의 지속적인 공동개발로 기술 경쟁력을 검증받았다. 특히 소재 국산화 확대 흐름 속에서 탄탄한 연구개발 기반과 생산능력으로 산업 생태계의 안정성을 키우고 있다.
원익아이피에스, 첨단 공정 장비 국산화의 상징 원익IPS는 증착(PECVD, ALD)·식각(Etch) 등 반도체 전 공정 핵심 장비 분야에서 국내 대표 기업이다. 미세화 경쟁이 치열해지는 글로벌 반도체 공정에서 국산 장비의 신뢰성과 기술력이 점차 중요한 역할을 하며, 원익IPS는 이 영역에서 독보적 역량을 갖춘 기업으로 자리 잡았다. 차세대 메모리·파운드리 공정 확산 속에서 장비 기업의 역할은 더욱 중요해지고 있다.
쎄믹스, 열처리 공정 기술의 정수 쎄믹스는 반도체 열처리 장비(Thermal Processing) 분야에서 고온·균일 열처리, 대면적 웨이퍼 대응 등의 기술력을 구축한 기업이다. 열처리는 반도체 미세화의 핵심 공정으로, 웨이퍼 품질·신뢰성·공정 수율을 결정하는 중요한 단계다. 글로벌 시장에서도 통할 수 있는 공정 안정성을 기반으로 국내 반도체 공급망에서 중요한 축으로 성장하고 있다.
에스앤에스텍, EUV 시대를 여는 글로벌 포토마스크 소재 기업 에스앤에스텍은 EUV 포토마스크 블랭크스 양산이 가능한 전 세계에서도 손에 꼽히는 소재 기업이다. EUV 공정은 차세대 미세공정 반도체의 핵심 기술로, 에스앤에스텍의 기술력은 글로벌 반도체 제조사들로부터도 높은 평가를 받고 있다.
큐에스아이, 자율주행·광통신 시대의 필수 레이저 기업 큐에스아이는 라이다(LiDAR)·광통신·센서·의료용 레이저 기반의 광반도체(LD, VCSEL) 전문 기업이다. 자율주행차 확산·데이터센터 고도화·국방 센서 첨단화 등 산업 변화 흐름 속에서 빠르게 성장 중이며, 차세대 라이다 기술 고도화에 필수적인 광원 기술을 확보한 기업으로 평가받는다.
바이오·진단기기 혁신
마이크로디지탈, 체외 진단·이미징·분석기술의 융합기업 마이크로디지탈은 세포분석, 디지털 이미징, 현장형 체외 진단(POCT) 등 바이오 연구·의료 분야를 잇는 진단 기술 선도기업이다. 정확한 분석기술과 높은 편의성, 신속성 등을 기반으로 병원·연구소·국가기관 등 다양한 분야에서 활용된다. 바이오 헬스케어 산업이 급격히 확장되는 가운데, 마이크로디지탈은 한국 진단기기 기술의 고도화를 이끄는 대표 기업이다.
전기차·ESS·신재생 시대의 에너지 기술
엔켐, 글로벌 전해액 시장의 핵심 플레이어 엔켐은 전기차·ESS 등 핵심 배터리 산업의 필수 소재인 전해액을 공급하는 글로벌 전문기업이다. 한국·중국·미국·유럽에 생산 거점을 확보해 전 세계 주요 배터리 기업들과 생산·공급망을 함께 움직이고 있다. 특히 고전압·고내열 전해액 등 차세대 제품 개발을 통해 배터리 고도화 시대의 중심에 서 있다.
엘앤에프, 고효율 전기차용 하이니켈 양극재 대표기업 엘앤에프는 니켈 비중을 높여 배터리 효율·에너지밀도를 향상하는 하이니켈 양극재 기술을 세계 최고 수준으로 확보한 기업이다. 글로벌 완성차·배터리 기업과 함께 전기차 생산 확대를 이끌며, 차세대 전고체 배터리 등 미래 양극재 분야에서도 선도적인 역할을 하고 있다.
비나텍, 슈퍼커패시터·하이브리드 커패시터의 세계적 기업 비나텍은 고신뢰성·고내구성 에너지저장장치(EDLC, Hybrid Capacitor)를 공급하는 기업으로 친환경 모빌리티·스마트그리드·수소연료전지 시장에서 주목받는다. 극한 환경에서도 안정성을 유지해야 하는 산업 특성상 기술 난도가 높아 글로벌 경쟁력이 중요한 분야다. 비나텍은 이미 여러 글로벌 제조사가 신뢰하는 스토리지 파트너로 성장했다.
비츠로셀, 극한 환경용 리튬전지 기술의 선구자 비츠로셀은 방산·계측·산업현장에서 활용되는 고신뢰성 리튬전지 분야에서 세계적 기술력을 갖추고 있다. 극한 온도, 고진동 환경 등에서도 안정적인 전원을 제공해야 하는 특수 목적 전지 시장에서 독보적 존재감을 발휘한다.
통신·플랜트 인프라의 보이지 않는 주역
쏠리드, 5G·철도·지하 통신 인프라 기술기업 쏠리드는 무선통신 중계기·철도통신·지하 통신·빌딩 인빌딩 솔루션 등 국가 기반 통신망에서 필수적인 장비를 공급하는 기업이다. 5G·UHD 방송·자율주행 인프라 확장 속에서 기술 수요가 가파르게 증가하고 있으며, 국내 이동통신 3사와의 협력 경험도 탄탄하다.
피케이밸브앤엔지니어링, 고압·특수 환경용 산업 밸브 전문기업 피케이밸브는 발전·플랜트·석유화학·오일&가스 산업에 필요한 고내압·내식성·고온 밸브 기술을 보유한 기업이다. 산업 설비의 안전성과 직결되는 분야이기 때문에 기술 신뢰성과 검증된 품질이 무엇보다 중요하다. 피케이밸브는 고난도 밸브 기술 분야에서 탄탄한 기술 레퍼런스를 갖춘 기업이다.