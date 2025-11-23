대구시 26~28일 대한민국 미래공항엑스포 개최

대구시는 26~28일 북구 엑스코 동관 전시장에서 ‘대한민국 미래공항엑스포’를 개최한다.
올해 처음 여는 이 행사는 대구시가 주최하고 한국공항공사, 엑스코, 대구도시개발공사, 인포마마켓한국이 공동 주관한다. 총 31개 관련 기업과 기관이 참여해 공항 산업 전반의 핵심 기술과 제품을 선보인다.
전시에는 한국공항공사, 공군 인공지능(AI)신기술융합센터 등 국내 주요 기관이 참여하며, 공항 산업 분야별 핵심 기업들도 참가해 업계 선도 기술을 소개한다. 공항 건설 설계 분야에서는 국내외 주요 공항 프로젝트에 참여한 희림, 도화, 유신, 근정, 한국종합기술 등이 함께해 공항 건축 사례와 설계 기술력을 집중 조명한다.
공항 탑승교 제조 분야 선두 기업인 중국의 CIMC, 조류 퇴치 분야의 버드렉스, 파코코리아도 참가하며, 공항 운영 솔루션을 제공하는 피아스페이스, 두잇도 현장에서 만나볼 수 있다. 올해 초 김해공항 화재 진압에 실전 투입된 무인파괴방수차량을 전시하는 진우SMC와 무인 소방 로봇 기술을 보유한 티엑스알로보틱스는 항공 안전을 위한 첨단 소방 기술을 선보인다.
대구시는 대구경북통합신공항 건설 사업과 신공항 경제권을 구축할 군위스카이시티, 미래첨단산업·메디컬 헬스케어·글로벌 관광 육성 등 신성장 거점 도시로 조성될 K-2(군공항) 후적지 개발 계획을 공개한다.
이 엑스포는 오전 10시부터 오후 5시까지(마지막 날 오후 4시까지) 관람할 수 있으며, 공식 홈페이지(airportshow.kr)에서 사전 등록하면 현장 본인 인증 후 무료로 입장할 수 있다.
장영훈 기자 jang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0