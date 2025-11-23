부활 출신 김재희, 2000억대 투자사기 가담 혐의로 檢송치

록밴드 부활 출신 가수 김재희(54)가 2000억 원대 투자사기 범행 가담 혐의로 검찰에 송치됐다.
앞서 경찰은 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 사기, 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 등 혐의로 사기 조직 운영자 A 씨(43)와 B 씨(44) 등 2명을 구속 송치하고, 김 씨 등 67명을 불구속 송치했다.
이들은 2022년 12월부터 지난해 8월까지 투자자 약 3만 명으로부터 2089억 원 상당의 투자금을 수신하고, 그중 306명으로부터 190억 원 상당을 편취한 혐의를 받는다.
23일 인천경찰청에 따르면 검찰에 송치된 일당 69명에 김 씨도 포함됐다. 특히 김 씨는 회사 부의장 겸 사내이사를 맡았으며, 자신의 인지도를 이용해 전국을 돌면서 사업설명회를 개최하는 등 투자자들을 모집한 것으로 조사됐다.
경찰은 김 씨가 급여 명목으로 1억 원을 받고, 추가로 시가 6000만∼7000만 원 상당의 고급 승용차와 8000여만 원 상당 금품을 챙긴 것으로 파악하고 있다.
김 씨는 부활 3대 보컬 고(故) 김재기의 동생이자 부활의 4대 보컬로 1993년 ‘사랑할수록’으로 데뷔해 부활 3집과 4집 앨범에 참여했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0