쿠팡 고객 4500명 개인정보 노출 사고…이름·주소 등 포함

쿠팡에서 고객 4500명의 개인정보가 노출되는 사고가 발생했다.
쿠팡은 20일 “제3자가 비인가 접근을 통해 4500명 고객 계정의 개인 정보를 조회한 것을 18일 확인했다”고 노출 대상이 된 고객들에게 개별 공지했다. 조회된 정보에는 이름, 이메일 주소, 전화번호, 주소 등 배송정보와 최근 5건의 주문 이력 등이 포함됐다.
쿠팡 측은 또 “결제 정보에 대한 접근과, 쿠팡 시스템 및 내부 네트워크망에 대한 외부 침입 흔적은 없는 것으로 확인했다”고 밝혔다. 이어 “쿠팡은 해당 활동을 탐지한 후 필요한 대응 조치를 완료했고 모니터링을 지속적으로 강화하고 있다”고 설명했다.
쿠팡은 이날 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원, 개인정보보호위원회에 개인정보 노출 사고 발생 사실을 신고했다. 쿠팡 관계자는 “현재까지 파악된 원인과 경과 등을 신고했고, 조사에 긴밀하게 협조하고 있다”고 밝혔다.
개인정보보호위원회 측은 “20일 오후 8시 15분 쿠팡 측의 신고가 접수됐다”며 “접수 내용에 따라 사실관계를 파악할 예정”이라고 밝혔다.
김다연 기자 damong@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0