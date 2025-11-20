서울 급식·돌봄 비정규직 파업 참여율 5.7%…169개교 대체식

학교 급식과 돌봄을 담당하는 교육공무직 약 9만4000명이 가입돼 있는 전국학교비정규직연대회의(연대회의)가 20일 총파업을 시작했다. 이날 서울, 인천, 강원, 세종, 충북 지역에서 파업이 시작됐다. 연대회의 측은 “조합원이 1만5000개 학교에 산재해 있어 파업 규모를 정확히 추산하기 어렵지만 20일부터 다음달까지 4일간 4만 명 이상이 참여할 것”이라고 설명했다.
연대회의는 이날 오후 12시 반 서울 영등포구 국회의사당 앞에서 파업대회를 열고 “교육부 및 17개 시도교육청과 진행한 올해 집단임금교섭 과정에서 교육 당국은 핵심 요구 사항인 기본급 인상, 명절휴가비 기본급 120% 동일 기준 적용 등에 대해 접근하지 않고 있다”며 “그 외 교섭요구에도 거의 ‘수용 거부’ 답변으로 일관하는 교육당국의 무책임이 총파업을 자초했다”고 주장했다. 이어 “이번 총파업 이후에도 실질적 타결안이 제시되지 않는다면 신학기 총파업 총력투쟁 등 보다 강도 높은 투쟁에 나설 수밖에 없다”고 덧붙였다.
이날 파업으로 5개 지역 일부 유초중고에서는 급식이 정상적으로 운영되지 못해 빵, 훈제계란, 약과, 주스 등이 제공됐다. 돌봄(늘봄)교실도 정상적으로 운영되지 못했다. 서울의 경우 전체 1389개 학교 중 173개교가 급식을 미운영했다. 169개교는 대체식을 제공했고 4개교는 급식을 실시하지 못했다. 서울 전체 교육공무직 2만5487명 중 1451명(5.69%)이 이번 파업에 참여했다.
연대회의 측은 학부모, 학생의 불편을 최소화하기 위해 권역별 릴레이 파업을 선택했다고 주장했다. 그러나 매년 같은 방식의 파업에 학부모들은 인터넷 게시판에 직접 만든 도시락 사진을 올리며 파업 장기화를 우려하는 글을 올리는 등 피로감을 호소하기도 했다.
