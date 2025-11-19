“北 가고 싶다”…통일대교서 바리케이드 차며 소동 50대 체포

북한에 가고 싶다며 경기 파주시 통일대교에서 군사시설물을 발로 차는 등 난동을 부린 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
19일 경찰에 따르면 파주경찰서는 군사시설보호법 위반 혐의로 50대 남성 A씨를 현행범 체포했다.
A씨는 전날 오후 9시47분쯤 파주시 문산읍 통일대교 남문에서 ‘군사통제 출입금지’ 표지판과 바리케이드를 발로 차 쓰러뜨리는 등 군사시설물을 파손한 혐의를 받는다.
A씨는 자차를 몰고 통일대교에 찾아왔으며, 군의 제지에도 불구하고 “북한에 가보고 싶다”며 소란을 피운 것으로 전해졌다. 경찰 조사 결과, A씨는 탈북민이 아닌 내국인이었으며, 음주 상태도 아니었던 것으로 파악됐다.
경찰은 A씨가 “요즘 하는 일도 잘 안되고, 운전하다 그랬다”는 취지의 진술을 확보한 것으로 전해졌다. 경찰은 A씨가 우발적으로 범행한 것으로 보고 구체적인 경위를 조사하고 있다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
