이재성 머리 다칠까봐 막아준 볼리비아 골키퍼…“스포츠 정신”

볼리비아 축구 국가대표팀 골키퍼가 문전을 지키던 중 한국 대표팀 이재성의 머리가 골대에 부딪히지 않도록 손으로 막아주는 듯한 장면이 포착돼 화제가 되고 있다.
14일 대전월드컵경기장에서는 한국과 볼리비아의 평가전이 열렸다. 전반 9분 손흥민이 띄워준 코너킥을 이재성은 완벽한 프리 헤더로 연결했다. 그러나 비스카라 골키퍼는 손끝으로 공을 걷어내며 슈퍼세이브를 선보였다.
이재성은 흘러나오는 공을 밀어 넣기 위해 미끄러지던 와중에도 다시 한 번 머리를 내밀었다. 이 과정에서 그의 머리가 골대에 부딪히려 하자 비스카라는 손을 뻗어 머리를 보호하는 듯한 제스처를 취했다.
이를 본 누리꾼들은 “키퍼가 머리 부딪힐까봐 막아줬다. 멋지다”, “진정한 스포츠 정신을 가지고 있다”, “키퍼 아니었으면 크게 다쳤을 뻔했는데 다행이다”는 등 훈훈하다는 반응을 보였다.
한편 한국은 주장 손흥민의 선제골과 조규성의 추가골로 볼리비아에 2-0 승리를 거뒀다. 대표팀은 오는 18일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 가나와 맞붙는다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
