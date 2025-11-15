亞최대 이랜드 물류센터 전소 위기…“배송 지연-주문 취소 우려”

아시아 최대 규모인 천안 이랜드패션물류센터가 전소 위기에 처했다. 이랜드 측은 이번 화재로 배송 지연 및 주문 취소가 발생할 수 있다고 안내했다.
15일 소방당국에 따르면 이날 오전 6시경 충남 천안시 동남구 풍세면 용정리에 위치한 이랜드패션물류센터 4층에서 불이 시작됐다.
소방당국은 화재 신고 접수 약 7분 만에 대응 1단계를 발령했으나, 내부에 적재된 의류 등에 불이 빠르게 옮겨붙으며 순식간에 건물 전체로 확산됐다. 이에 소방당국은 오전 7시 1분 대응 2단계로 격상하고 인력 366명과 헬기 8대 등 소방장비 122대를 동원해 불길을 잡고 있다. 그러나 화재 면적이 넓고 확산 속도가 빨라 진화에 어려움을 겪고 있다.
건물은 철근 콘크리트 구조에 샌드위치 패널로 외벽이 구성돼 있어 화재에 취약한 것으로 전해졌다. 불길이 번지면서 치솟은 검은 연기는 수㎞ 떨어진 도심에서도 선명하게 보였다.
화재 당시 건물 내부에 있던 당직 경비원이 대피해 인명 피해는 발생하지 않았다.
이 물류센터는 연면적 19만3210㎡(5만8450평)의 초대형 물류센터로, 2014년 건립됐다. 지하 1층부터 지하 4층까지 이랜드 계열의 수십 개 브랜드 의류와 신발 등이 보관돼 있다.
특히 스파오(SPAO) 온라인 주문 물량이 전량 이곳에서 처리되고 있어 피해가 불가피한 상황이다. 이랜드 측은 스파오 공식 홈페이지를 통해 “예기치 않은 물류센터 화제로 인해 현재 일부 상품의 배송 지연 또는 주문 취소가 발생할 수 있다”며 “안전 전검 및 복구 작업이 진행 중이며 정상화되는 대로 순차적으로 처리할 예정”이라고 공지했다.
뉴발란스 코리아도 홈페이지 공지를 통해 “현재 물류센터 운영 일정에 예상치 못한 지연 이슈가 발생해 일부 주문의 출고가 평소보다 늦어지고 있다”며 “상품은 순차적으로 출고 준비 중이며 정확한 일정은 확인되는 대로 안내드리겠다”고 전했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
