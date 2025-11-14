“트럭이 날아가듯 시장골목 150m 돌진”… 2명 사망-19명 부상

부천제일시장 통로 아수라장… 28m 후진하다 돌연 보행로 질주
“비명소리속 순식간에 휩쓸고 가”
돌진 트럭 브레이크등 안 들어와… 경찰 “페달 오조작 추정” 60대 체포
“돌진 수준이 아니라 트럭이 날아가는 줄 알았어요.” 13일 경기 부천시 오정동 부천제일시장에서 만난 상인 박모 씨(65)는 여전히 충격이 가시지 않은 듯 가슴을 쓸어내리며 말했다. 이날 오전 1t 화물트럭이 시장 통로를 질주해 2명이 숨지고 19명이 다치는 사고가 발생했다. 운전자는 급발진을 주장하고 있으나 경찰은 페달 오조작 가능성에 무게를 두고 수사를 진행 중이다.
● “비명 뒤 ‘쿵쿵’… 사람들 쓰러져”
부천소방서와 부천오정경찰서에 따르면 사고는 오전 10시 55분경 발생했다. 김모 씨(67)가 몰던 1t 트럭은 물건을 내린 뒤 시장을 빠져나가기 위해 약 28m 후진했다가 멈춰 선 직후, 폭 3m 남짓한 시장 안쪽 보행로로 150m가량을 직진으로 질주했다. 김 씨는 시장 초입에서 생선 가게를 운영하는 상인으로, 이곳에서 장사한 지 20년 정도 됐다고 한다. 사고 당시에도 물건 운반을 위해 트럭을 운전한 것으로 파악됐다.
이 과정에서 21명의 사상자가 난 것이다. 중국 국적 60대 여성과 한국인 70대 여성 등 2명은 심정지 상태로 병원에 옮겨졌지만 끝내 숨졌다. 9명은 중상을 입었고, 경상자도 10명 발생했다. 사고는 특히 트럭이 질주를 시작한 지점에서 약 100m 떨어진 구간에서 큰 인명 피해가 났다. 차량은 의류 매장을 들이받고서야 멈춰 섰다.
사고 직후 기자가 방문한 시장은 마치 포탄이 휩쓸고 지나간 듯 어수선했다. 시장 안은 부서진 매대와 파편이 뒤엉켜 사고 충격을 그대로 보여줬다. 사고 트럭의 전면부는 크게 찌그러졌고, 마지막으로 들이받은 의류 매장의 양말과 잠옷 등이 차량 헤드라이트 틈에 그대로 끼여 있었다. 트럭이 지나간 자리엔 깨진 유리와 부서진 매대, 파편들이 곳곳에 흩어져 있었다.
박 씨는 “멀리서 비명 소리와 ‘쿵쿵’ 소리가 들려서 보니 순식간에 트럭이 지나갔다”며 “눈앞에 8, 9명이 피를 흘리며 쓰러져 있는데 믿기지 않았다. 말 그대로 아수라장이었다”고 사고 당시 상황을 전했다. 또 다른 상인 김난희 씨(53)는 “건물이 무너지는 듯한 소리가 나서 지진이 난 줄 알았다”며 “무엇인지 구별하지 못할 정도로 차가 빠른 속도로 돌진했다”고 말했다. 또 다른 상인은 “트럭 속도가 체감상 한 시속 80km는 돼 보였다. 이 좁은 인도에서 차가 그렇게 빨리 달리는 건 상상도 못 했다”고 했다.
제일시장은 통행로 폭이 매우 협소한 데다 노점과 매대가 빽빽해 평소에도 이동이 쉽지 않은 곳이다. 사고 시각이 오전 장사 시간대와 겹쳐 유동 인구가 많았던 점도 피해가 컸던 요인으로 지목된다. 현장에는 소방, 경찰, 구청 등 60∼70명가량의 인력이 동원됐다. 펌프차, 구급차 등 장비 20여 대도 투입돼 구조와 수습 작업을 진행했다.
● 경찰 “급발진보다는 페달 오조작 가능성”
운전자 김 씨는 사고 직후 “브레이크가 작동하지 않았다”며 급발진을 주장한 것으로 전해졌다. 상인 진모 씨(40)는 “(김 씨가) 사고 이후 경찰과 함께 가며 ‘브레이크가 안 잡혔다’고 몇 차례 말했다”고 했다. 다른 상인도 “김 씨가 ‘브레이크가 안 들어…’라고 반복했다”고 전했다.
하지만 경찰은 김 씨가 페달을 잘못 조작했을 가능성에 무게를 두고 있다. 경찰이 시장 내부 폐쇄회로(CC)TV를 확인한 결과 김 씨가 몰던 트럭의 브레이크 제동등도 들어오지 않은 것으로 파악됐다. 검사 결과 김 씨는 음주·약물 상태도 아닌 것으로 확인됐다. 운전자 가족은 김 씨가 모야모야병을 앓았다고 전한 것으로 알려졌다. 모야모야병은 뇌혈관이 좁아지면서 일시적 허혈 증상(어지럼증, 일시적 마비 등)을 유발할 수 있는 희귀 질환이다.
경찰은 김 씨를 교통사고처리특례법상 치사·상 혐의로 긴급 체포했고, 국립과학수사연구원에 사고기록장치(EDR) 분석을 의뢰해 급발진 여부와 운전자 조작 상태 등을 정밀 조사할 계획이다. 경찰 관계자는 “조사 후 구속영장 신청 여부를 검토할 예정”이라고 밝혔다.
댓글 0