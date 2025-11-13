“수능 수학 난도 작년과 비슷…상위권 변별력 강화”

13일 치러진 2026학년도 대학수학능력시험(수능) 수학영역은 전체적으로 지난해 수능과 유사하면서도 상위권 변별력은 한층 강화됐다는 EBS 현장교사단의 분석이 나왔다. EBS 연계율은 50%다. 어려운 문항으로는 공통과목 21번(수학Ⅱ), 공통과목 22번(수학Ⅰ), 확률과통계 30번, 미적분 30번, 기하 30번 등이 지목됐다.
심주석 인천하늘고 교사는 이날 오후 수학영역 출제 경향 분석에서 “전체적으로 작년 수능과 유사하나 상위권 변별력이 지난해보다 강화됐다”고 봤다. 이어 “공교육 내 학교 교육과정에서 다루지 않는 내용의 문항, 지나친 계산을 요구하거나 불필요한 개념으로 실수를 유발하는 문항 등 소위 ‘킬러문항’은 배제된 것으로 분석됐다”고 했다. 또 “전반적으로 변별력을 가진 문항, 공교육과 EBS 수능 연계교재를 통해 충분히 대비할 수 있는 문항들로 구성됐다”며 “중상위권 학생들이 수월하게 접근할 수 있는 문항 등 다양한 문제가 골고루 출제됐다”고 설명했다.
다만 공통과목인 수학Ⅰ, 수학Ⅱ의 일부 문항이 변별력이 높을 것으로 봤다. 심 교사는 “공통과목 22번(수학Ⅰ)은 평행이동한 지수함수의 그래프와 원점을 지나는 직선이 제1사분면에서 만나는 교점의 개수가 한 개라는 성질을 이용해 값을 구하는 문항”이라며 “6월(모의평가)에 나왔지만 쉽지 않았을 것”이라고 했다. 또 “공통과목 21번(수학Ⅱ)은 함숫값을 구하는 문항으로 사교육 스킬보다는 개념에 대한 이해가 밑바탕돼야 하기 때문에 이번에 가장 어려운 문제였을 것”이라고 했다. 확률과통계 30번, 미적분 30번, 기하 30번 등도 변별력 높은 문항으로 꼽혔다.
EBS 연계율은 50%로 공통과목에서 12문항, 선택과목에서 각 3문항씩 고루 연계됐다는 설명이다. 심 교사는 “개념·원리의 활용, 문항의 축소·확대·변형, 자료상황의 활용으로 연계됐다”고 설명했다. 그러면서 “올해 6, 9월 모의평가와 마찬가지로 합답형 문항, 완성형 문항이 출제됐고 기본개념에 대한 정확한 이해도만 있다면 복잡한 계산 없이 해결할 수 있는 문항”이라며 “사교육에서 문제풀이 기술을 익히고 반복적으로 훈련한 학생에게 유리한 문항, 학교 교육과정에서 다루지 않는 내용의 문항, 풀이 시간이 과도하게 오래 걸리는 문항들은 보이지 않았다”고 했다.
