온난화에 점점 북상하는 사과 재배지… 경북 사과 25% 줄때, 강원 5배로 늘어

기후 변화로 사과 산지가 바뀌어 가고 있다. 경북 북부가 중심이었던 사과 재배지가 기후 변화로 2010년대부터 강원으로 옮겨지고 있는 것으로 나타났다. 1990년대 주요 사과 재배지가 대구 일대에서 경북 북부로 이동한 것처럼 기후 변화로 더 북쪽으로 옮겨진 것으로 보인다. 2050년에는 강원 고지대에서만 사과를 재배할 수 있다는 분석도 나왔다.
● 기후 변화에 북상하는 사과 재배지
12일 통계청에 따르면 지난해 경북에서는 재배 면적 1만9267ha에서 28만6099t의 사과가 생산됐다. 여전히 전국에서 생산량이 가장 많긴 하지만, 2015년 37만2672t에 비하면 25%가량 줄었다. 경북 사과 생산량은 2022년까지 30만 t 안팎이었다가 2023년 24만4990t으로 감소했다. 반면 연평균 기온이 낮아 사과 재배량이 많지 않았던 강원 사과 생산량은 2015년 4472t에서 지난해 2만2699t으로 5배로 증가했다. 같은 기간 생산 면적도 721ha에서 1748ha로 2.4배로 늘었다.
사과는 연평균 기온 7.5∼11.5도의 비교적 서늘한 환경에서 잘 자란다. 겨울철 0∼10도에 충분히 노출되지 않으면 생장을 멈추고 저온을 견디는 생리적 상태인 휴면 기간이 줄어 발아 불균일, 수확량 감소 등이 발생한다.
기상청 기상자료개방포털에 따르면 경북의 연평균 기온은 2005년 12.1도에서 지난해 14.5도로 올랐다. 강원의 연평균 기온도 꾸준히 올라 사과 생육에 적절한 12도 안팎이 됐다. 우진규 기상청 통보관은 “강원도 9개 관측지점의 연평균 기온을 살펴보면 2005년 10.2도에서 지난해 12.7도로 약 2.5도 상승하는 등 계단적 상승 경향을 보인다”고 말했다.
국립원예특작과학원 온난화대응농업연구소가 제시한 기후 변화 시나리오에 따르면 온실가스 배출량이 현재 수준으로 유지될 때 2050년대에는 강원 고지대에서만 사과를 재배할 수 있다. 신민지 온난화대응농업연구소 농업연구사는 “2070년대에는 사과 재배 가능 지역이 국내 면적의 1.1%에 불과하게 된다”며 “고온에 잘 적응하는 품종을 육성해야 한다”고 말했다.
● 비-흐린 날씨 탓 사과 생산량 최대 4% 감소
한국농촌경제연구원이 최근 발표한 ‘농업관측 11월호’에 따르면 올해 사과 생산량은 지난해보다 최대 4% 감소한 44만∼46만 t 수준일 것으로 예측된다. 올 9월부터 이어진 잦은 비, 흐린 날씨로 과실이 제대로 자라지 못하는 생리 장해 등이 증가했기 때문이다. 11월 본격 유통되는 후지 품종 수확 시기도 평년보다 7일 이상 지연됐다.
이에 이달 후지 사과 도매가격은 상품 기준 가락시장에서 10kg당 6만 원으로, 지난해(5만6900원)보다 5.4% 오를 것으로 전망된다. 전체 사과 출하량은 5만6600t으로 지난해보다 4.6% 감소할 것으로 보인다. 다만 다음 달 이후 출하량은 지난해와 비슷할 것으로 예측됐다.
사과 가격 상승세는 지난달부터 이어지고 있다. 지난달 양광 사과 품종 상품 도매가격은 10kg당 6만3700원으로 지난해보다 28.6%나 높았다. 국가데이터처가 이달 발표한 10월 소비자물가 동향에서도 사과 가격은 21.6% 오르는 등 가파른 상승 폭을 보였다.
올해 생산량이 증가한 배(신고 상품) 도매가격은 가락시장에서 15kg당 4만9000원 수준으로 지난해(7만2100원)보다 32.0% 하락할 것으로 관측됐다. 이는 평년(5만2000원)보다도 5% 이상 낮은 수준이다. 다만 배추와 무 등 김장 채소 가격은 안정세를 유지할 것으로 보인다.
