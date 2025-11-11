“피범벅 얼굴, 죽는구나 싶었다”…납치됐던 100만 유튜버가 전한 당시 상황

인천 송도국제도시 아파트 지하주차장에서 게임 유튜버 ‘수탉’을 납치해 살해하려 한 혐의를 받는 남성 2명이 지난달 29일 오후 인천 미추홀구 인천지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 2025.10.29. 뉴시스

앞서 경찰은 공동감금과 공동상해 혐의로 남성 2명을 입건해 조사 중이라고 밝혔다.