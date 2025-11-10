전 세계가 부산 향해 묵념하는 1분…22개국 198만 유엔참전용사 기려

부산시는 11일 오전 10시 50분 부산 남구 유엔기념공원에서 제19회 유엔 참전용사 국제추모의 날 기념식을 연다. ‘턴 투워드 부산(Turn Toward Busan)’으로 불리는 행사는 한국전쟁에 참여한 22개 참전국과 198만 명의 참전용사를 추모하는 자리다.
2007년 캐나다 참전용사 빈센트 커트니의 제안으로 시작돼 2020년 법정기념일로 지정됐다. 매년 11월 11일 오전 11시 전 세계가 부산을 향해 1분간 묵념하고 희생자를 기린다. 행사는 참전국 국기 게양과 묵념, 헌화, 인사말, 추모 공연, 추모사, 헌정 공연으로 이어진다. 박형준 부산시장과 유엔 참전용사, 외교 사절 등 800여 명이 참석할 예정이다. 공연에서는 유엔 참전용사의 후손이자 트로트 가수인 마리아 엘리자베스 리스가 ‘어메이징 그레이스’를 부른다. 부산시 관계자는 “오전 11시부터 1분간 부산 전역에 추모 사이렌이 울리고, 유엔기념공원에서는 21발의 예포가 발사된다”며 “시민은 놀라지 말고 추모 묵념에 동참해 주면 좋겠다”고 말했다.
