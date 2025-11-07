두달 빨리 찾아온 독감…일주일새 환자 68% 급증

어린이-청소년 급속 확산
지난해보다 두 달 앞서 시작된 인플루엔자(독감) 유행이 어린이를 중심으로 빠르게 확산하고 있다. 전문가들은 노인, 어린이, 임산부 등 고위험군은 독감 예방접종을 맞을 것을 당부했다.
7일 질병관리청의 의원급 독감 환자 표본감시 결과에 따르면 지난달 26일부터 이달 1일까지 의원급 의료기관의 독감 의심 환자 수는 1000명 당 22.8명이었다. 전주(지난 달 19~25일) 13.6명에서 67.6% 증가한 것이다.
이번 절기 독감 유행 기준은 9.1명으로 9월 28일~지난달 4일 12.1명을 기록했다. 지난해 독감 유행은 12월 초 시작됐다는 점을 고려하면 올해 독감 유행이 두 달 가량 빨리 시작한 셈이다.
최근 독감 유행은 영유아를 비롯한 어린이와 청소년을 중심으로 발생하고 있다. 지난달 26일부터 이달 1일까지 의원급 의료기관의 7~12세 독감 의심 환자는 1000명 당 68.4명으로 전 연령대에서 가장 높았다. 1~6세는 40.6명, 13~18세는 34.4명이었다.
전문가들은 65세 이상 노인과 임산부, 어린이 등 고위험군은 독감 예방접종을 서둘러 줄 것을 당부했다. 65세 이상 노인과 임산부, 생후 6개월부터 13세 어린이는 전국 보건소 및 위탁의료기관에서 독감 예방접종을 무료로 받을 수 있다.
조유라 기자 jyr0101@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0