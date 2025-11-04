‘대기업’ 믿었는데, 지점장이 제품값 받고 잠적…“피해 100명 이상”

장안중앙지점서 법인 통장 입금, 법인 명의 카드 결제 뒤 인출
“사업자 정보 확인 후 구매, 사기라고 의심 못해…본사도 책임”
LG전자 간판을 내건 한 대리점 지점장이 예비 신혼부부 등 고객들로부터 각각 수백에서 수천만 원의 가전제품 대금을 받은 뒤 잠적한 사건이 알려지며 충격을 주고 있다.
3일 피해자 A 씨에 따르면 서울 동대문구 장안동에 위치한 ‘LG베스트샵 장안중앙점’에서 지난 1일 예정된 배송받기로 한 제품들이 당일 아침 ‘비정상 거래’로 분류되며 전면 취소됐고, 피해자들을 수소문하면서 100여명 이상의 피해자가 있다는 사실이 드러나기 시작했다.
A 씨는 “오전 9시에 도착할 물건을 기다리고 있었는데, 8시 30분쯤 배송기사님이 ‘본사에서 비정상 거래로 분류돼 배송이 불가능하다’고 전화를 했다. 그게 바로 사건이 터진 날이었고, 이후로는 매장도 본사도 아무 연락이 없었다”고 전했다.
A 씨는 “LG 공식 홈페이지에는 여전히 ‘배송 완료’로 표시돼 있다”며 “브랜드를 믿고 결제했는데 이런 일이 생기다니 황당할 뿐이고 피해금이 커서 불안하다”고 토로했다.
피해자 대부분은 신혼부부로, 다른 지점보다 조금 더 싸게 견적을 내준다는 광고를 보고 구매한 것으로 전해졌다. 현재 피해자 단체 대화방에는 170명 이상이 모여 있으며, 피해액은 수백만 원에서 많게는 수천만 원대에 달한다. 수십억대의 피해가 발생할 수 있을 것으로 예상된다.
A 씨는 “직영이 아닌 지점에는 보험이 가입되어 있지 않다는 사실을 이번에 처음 알았다”며 “지점장이 카드 결제나 계약금, 페이백되는 모든 돈을 법인 명의 통장에서 빼서 잠적했다”고 주장했다.
피해자들에 따르면 이 사건은 단순 개인 계좌 이체 사기가 아니다. 대부분의 거래가 법인통장 또는 법인 명의 카드 결제로 처리된 뒤 피해가 발생했다.
A 씨는 “뉴스에서 개인 통장 입금 피해만 다뤘지만, 실제로는 카드 결제자와 법인계좌 이용자들이 대부분”이라며 “지점장이 내부 자금을 통째로 빼돌리고 도주한 것으로 보인다”고 말했다.
피해자 중 일부는 카드 결제를 정상적으로 진행했지만, 이후 카드사 대금이 이미 업체로 지급된 상태라 환불조차 받지 못하고 있었다.
또 다른 피해자는 “지점에 방문해 카드로 결제한 피해자들도 보상을 전혀 받지 못했다. 현재 확인된 피해자만 수십 명이고, 피해 규모는 수십억 원에 이를 것으로 보인다”고 전했다.
A 씨는 “너무 싸서 혹했지만, 인터넷 후기와 사업자 정보, 카드 결제 내역까지 모두 확인하고 산 건데 이렇게 당할 줄 몰랐다”고 말했다.
또 “지도에서 LG베스트샵을 검색해도 어떤 매장이 직영점인지 알 수 없다”며 “대리점이라며 본사가 책임을 피한다면 소비자 입장에서는 브랜드를 믿을 이유가 없다”고 목소리를 높였다. 이 사건에서는 ‘전용카드 발급 후 선결제 유도 → 결제 취소 약속 불이행 → 캐시백·포인트 미지급’ 등 복합적인 사기 수법도 동원됐다.
배송일 당일 LG 측으로부터 ‘배송 중지’ 통보를 받은 피해자도 있었고, 시스템상에는 여전히 ‘배송 완료’로 처리된 상태다.
A 씨는 “1차 계약금을 걸어두고 제휴카드로 이중 결제가 이뤄졌고, 포인트와 페이백을 받기로 한 소비자들이 한 푼도 돌려받지 못했다”며 “대부분 카드 결제자라 사기라고 의심조차 못 했다”고 말했다. 이어 “추가 할인 명목으로 현금 이체를 유도해 피해를 본 사람도 있다”며 “보상을 못 받을까 봐 매장 안 남은 물건에 이름을 써 붙여둔 사람도 있다”고 전했다. 또 다른 피해자는 “(물건을 구매한 뒤)법인 계좌로 돈을 보내신분들도 계시고 그런 과정에서 서로 지금 엮여 있기 때문에 ‘환불/현금 영수증 불가’인 상태가 된 경우도 있다”며 “다시는 LG제품을 구매하지 않으려고 한다”며 “대부분의 피해자가 매장에서 정식 카드로 결제한 피해자들이 많다”고 강조했다.
해당 지점은 사실상 폐업 상태이며, LG전자 측은 피해 규모를 확인 중이며 고객 피해를 최소화할 방안을 검토하고 있는 것으로 전해지고 있다.
현재 서울 동대문경찰서는 피해자들의 고소장을 접수하고, 잠적한 지점장의 행방을 추적 중이다.
