권성동, 첫 재판 출석…직업 묻자 “국회의원입니다”

  • 입력 2025년 11월 3일 11시 54분

통일교서 1억 받은 혐의 구속뒤 첫 모습 공개

권성동 국민의힘 의원이 3일 서울 서초동 서울중앙지법에서 통일교로부터 불법 정치자금을 수수한 혐의 사건 1차 공판에 출석해 자리에 앉아 있다. 뉴스1
통일교 측으로부터 불법 정치자금을 받은 혐의로 구속기소된 국민의힘 권성동 의원이 3일 첫 재판에 출석했다.

서울중앙지법 형사합의27부(부장판사 우인성)는 이날 오전 11시 정치자금법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 권 의원의 1차 공판기일을 열었다.

권성동 국민의힘 의원이 3일 서울 서초동 서울중앙지법에서 통일교로부터 불법 정치자금을 수수한 혐의 사건 1차 공판에 출석하고 있다. 뉴스1
권 의원은 남색 정장 차림에 흰 셔츠를 입고 법정에 출석했다. 왼쪽 가슴에는 ‘2961’이라는 수용번호가 적힌 명찰을 착용한 모습이다. 재판부가 법정 촬영을 허가하면서 피고인석에 앉은 권 의원의 모습이 언론사 사진을 통해 공개됐다.

권 의원은 피고인의 신원을 확인하는 인정신문 과정에서 재판부가 직업을 묻자 “국회의원입니다”라고 답했다.

5선 중진인 그는 국회 체포동의안 절차를 거쳐 지난 9월 16일 구속된 뒤 지난달 2일 재판에 넘겨졌다. 특별검사제도 도입 이래 불체포특권을 가진 현역 의원 중 처음으로 구속 상태로 재판받게 됐다.

권 의원은 20대 대통령 선거를 앞둔 2022년 1월 한학자 통일교 총재의 지시를 받은 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 통일교 현안을 국가 정책으로 추진해달라는 청탁 명목으로 불법 정치자금 1억 원을 수수한 혐의를 받는다.

불법 정치자금 수수혐의로 구속기소된 권성동 국회의원이 3일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 첫 공판에 출석해 피의자석에서 재판을 기다리고 있다. 뉴스1
이혜원 기자 hyewon@donga.com
