“전세사기 당해 차에서 1년 살았다”…청년임대 당첨자 사연 화제

전세사기를 당해 1년 넘게 차량에서 생활하던 20대 남성이 최근 청년 매입임대주택에 당첨돼 새로운 보금자리를 마련했다. 고양이와 함께 버텨온 그의 이야기가 온라인을 울리고 있다.
● “차 안에서 씻고, 일하고, 고양이와 버텼다”
20일 청년 매입임대주택 후기 게시판에는 ‘차에서 1년 살고, 12일 입주’라는 제목의 글이 올라왔다. 글쓴이 A씨는 수원에서 전세사기를 당한 뒤 약 1년 반 동안 차 안에서 생활했다고 밝혔다.
그는 샤워는 헬스장에서, 잠은 차 안에서 해결하며 직장 생활을 이어갔다. 틈틈이 환기도 하고, 최대한 돈을 아껴 빚을 갚아갔다.
당시 그의 곁을 지켜준 것은 반려 고양이였다. A 씨는 “영역 동물인 고양이는 차 안에서도 큰 문제 없다”는 수의사의 조언을 받아들여 파양하지 않았다.
● “계약 후 바로 입주… 이제는 공부하며 새 출발”
긴 시간을 버텨온 A씨는 최근 청년 매입임대주택에 당첨돼 12일 새로운 집으로 이사했다. 입주 후에도 자격증 시험이 있어 한동안 스터디 카페에서 지냈다.
그는 시험이 끝난 입주 8일이 지나서야 20시간을 잘 수 있었다. A 씨는 “공무원 시험과 영어, 자격증 준비를 병행할 것”이라며 “모두 행복한 일만 가득하길 바란다”는 말을 남기고 사이트를 탈퇴했다.
● “고양이 안 버리고 책임졌다”…누리꾼 응원 쇄도
사연이 알려지자 누리꾼들은 뜨거운 응원을 보냈다. “그 상황에서도 반려묘를 포기하지 않은 게 감동이다”, “추위와 더위를 다 견뎠을 텐데 정말 대단하다”, “이제 좋은 일만 생길 거다” 등의 댓글이 이어졌다.
많은 이용자들은 “이게 바로 진짜 책임감이다”, “이제는 그 고양이와 함께 따뜻한 집에서 행복하길 바란다”고 덧붙였다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
