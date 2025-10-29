RM, APEC 연설서 “전 세계 크리에이터들 도와달라…미래 세대에 투자”

방탄소년단(BTS) RM은 29일 케이팝을 ‘비빔밥’에 비유하며 “모든 요소가 독특한 정체성을 갖고 혼합돼 새롭고 재밌고 신선한 것을 만들어 낸다”는 점을 성공 요인으로 꼽았다.
RM은 이날 경주 예술의전당 화랑홀에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋 기조연설에 나섰다.
RM은 “BTS가 처음 해외에 나간 게 약 10년 전이었다. 그때만 해도 지금과 같은 상황은 상상도 못했다”라며 “그 당시 BTS 음악은 비영어권의 이질적인 문화로 치부됐다. 한국어로 된 음악이 주류가 되는 것은 정말 어려운 일이었다”고 회상했다.
이어 “장벽을 무너뜨린 힘은 바로 아미(ARMY·BTS 팬덤)였다. 그들은 우리 음악을 매개로 삼아 국경과 언어를 뛰어넘는 대화를 이어갔다”며 “이제 아미는 새로운 공동체이자 팬덤 문화로 전 세계를 뒤흔들고 있다. 지금 이 순간에도 그들은 문화적 연대라는 순수한 힘으로 국경을 넘어 장벽을 흔들고 있다. 국경 없는 연대와 관용 정신은 내게 끊임없는 창의적 영감의 원천이 된다”고 했다.
RM은 케이팝의 힘을 ‘조화의 원리’에서 찾았다. 그는 “케이팝을 종종 비빔밥에 비유한다. 비빔밥처럼 한국의 독특한 미학과 감정, 제작시스템을 활용하지만 그렇다고 서구 음악, 힙합을 거부하지 않는다”라고 설명했다.
그러면서 “케이팝의 성공은 하나의 문화가 더 뛰어났기 때문에 이뤄졌던 것이 아니다. 다양한 문화를 포용하면서 한국의 독특한 요소를 갖고 있었기 때문”이라며 “문화적 장벽이 내려오고 여러 목소리가 합해졌을 때 창의적 에너지가 폭발하면서 아미의 국경 없는 영혼이 만들어진 것이다. 이것이 케이팝이 전 세계에서 사랑받는 이유”라고 강조했다.
RM은 문화 산업에 대한 적극적인 투자를 호소했다. 그는 “우리는 모두 알고 있다. 모두 문화 예술을 사랑한다. 우리가 감정의 공감을 통해 연결됐을 때 우린 깨어날 수 있다”며 “이번 기회를 통해 요청 드리고 싶다. 전 세계에 많은 크리에이터들이 있다. 도와달라. 그들에게 재정적 지원을 해달라. 그들이 창의력을 발휘할 수 있도록 자유를 주고 기회를 줘서 그들의 재능이 빛날 수 있도록 해달라”고 했다.
RM은 “미래 세대에 투자하기 위해서는 반드시 문화와 경제를 같이 생각해야 한다. 예술이야말로 가장 빠르게 다양성을 널리 증진시킬 수 있다”며 “지도자의 지원 정책이 전 세계 크리에이터들이 창의력을 발휘할 수 있는 캔버스가 될 것이다. 창의력이 발휘됐을 때 새로운 미학을 만들어 낼 것이다. 진정한 관용과 이해가 가능해질 것이고 우리 모두가 연대의 힘을 발휘하게 될 것”이라고 말했다.
아울러 “예술가로서 저도 약속하겠다. 저의 상상력을 통해 여러분들이 만들어 주는 캔버스를 꽉 채우겠다. 목청을 높여 마음을 다해 여러분들을 위해 노래하고, 최선을 다해 메시지를 내보낼 것”이라며 “여러분은 이걸 가능하게 해주실 수 있다. 여러분의 지지가 전 세계적 큰 파장을 갖고 올 것”이라고 덧붙였다.
