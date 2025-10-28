일상에서 만나는 융합기술… ‘경기과학문화페스타’ 온다

경기도는 31일부터 다음 달 1일까지 수원 광교청사 도담뜰에서 ‘2025 경기과학문화페스타’를 개최한다고 27일 밝혔다. ‘융합과학, 미래를 ON하다’를 주제로 열리는 이번 축제는 과학문화의 대중화를 목표로 한 도민 참여형 과학 축제다.
이번 행사는 ‘지역과학문화 역량 강화사업’의 하나로, 과학기술정보통신부와 한국과학창의재단이 주최하고 경기도와 차세대융합기술연구원이 주관한다. 행사장은 △융합기술 체험존 △융합기술 전시 부스 △융합기술 골든벨 △과학문화공연 △포토존 및 각종 이벤트 부스 등으로 꾸며진다.
지난해 호응을 얻은 ‘융합기술 골든벨’은 과학 퀴즈를 푸는 이벤트로, 올해 중등 부문과 부모가 함께 참여하는 초등 부문으로 나눠 진행된다. 31일에는 유튜브 ‘안될과학’ ‘취미는 과학’ 등에서 활약 중인 유튜버 항성이 ‘꿈에서 현실로 다가온 인류의 우주 도전’을 주제로 강연한다. 일부 프로그램은 사전 신청을 통해 참여할 수 있다.
행사 세부 내용과 참가 신청 방법은 경기과학문화페스타 누리집에서 확인할 수 있다. 경기도 관계자는 “과학이 일상 속으로 스며드는 이번 행사가 도민의 창의력과 과학문화 향유 기회를 넓히는 계기가 되길 바란다”고 말했다.
이경진 기자 lkj@donga.com
