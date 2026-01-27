서울 국평 13억 원 시대…강남 26억, 도봉보다 4배 높아

지난해 4분기 전용 84㎡ 매매가 13억 2868만 원
강남구 1위, 25억 2446만 원…도봉구 6.7억원
서울 아파트 ‘국민평수’(국평)로 불리는 전용면적 84㎡의 평균 매매가가 13억 원을 넘어선 가운데, 강남·서초구는 26억 원대까지 올랐다. 반면 도봉·강북구는 6억~7억 원대에 머물며 서울 내 지역 간 집값 격차가 크게 벌어진 것으로 나타났다.
30일 부동산 플랫폼 다방에 따르면 지난해 4분기 서울 지역 아파트 전용 84㎡의 평균 매매가는 13억 2868만 원으로 집계됐다. 이는 전년 동기(12억 7848만 원) 대비 3.9% 상승한 수치다.
특히 강남구의 평균 매매가는 26억 2446만 원으로, 도봉구(6억 7047만 원)보다 약 4배 높은 수준을 보였다. 서울 평균과 비교해도 강남구는 198%에 달하며, 지역 간 가격 격차가 뚜렷하게 드러났다.
강남구에 이어 △서초구 26억 1128만 원 △용산구 20억 9618만 원 △송파구 19억 8861만 원 △광진구 18억 590만 원 순으로 평균 매매가가 높았다. 이 밖에도 △성동구 17억 6356만 원 △마포구 15억 7792만 원 △동작구 14억 9989만 원 △중구 14억 366만 원 △강동구 13억 7875만 원 △종로구 13억 5350만 원 등 총 10개 자치구의 평균 매매가가 서울 평균을 웃돌았다.
반면 △도봉구 6억 7047만 원 △강북구 7억 3234만 원 △금천구 8억 2142만 원 등 일부 자치구의 평균 매매가는 서울 평균 대비 50~60%대에 머물렀다.
전세시장에서도 지역 간 격차는 이어졌다. 같은 기간 서울 전용 84㎡ 아파트의 평균 전세 보증금은 7억 3012만 원으로, 전년 동기(7억 1642만 원) 대비 1.9% 상승했다.
전세 보증금이 가장 높은 지역은 서초구로 10억 원을 넘어서며 3분기 연속 1위를 기록했다. 이어 △강남구 10억 5849만 원 △송파구 9억 5416만 원 △종로구 9억 762만 원 △마포구·성동구 각 8억 674만 원 △용산구 7억 7980만 원 △광진구 7억 6668만 원 △중구 7억 5566만 원 △동작구 7억 4478만 원 순으로 나타났다.
