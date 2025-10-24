깨끗한 물에 사는 물고기, 청계천에서 ‘33종’ 발견

서울시설공단은 국립중앙과학관과 함께 올해 4, 7, 9월 세 차례 실시한 학술조사에서 청계천에 총 33종의 담수어류가 서식하고 있는 것으로 확인됐다고 23일 밝혔다. 이는 2005년 청계천 복원 이후 관찰된 어종 중 가장 많은 수로, 생태계의 건강성과 회복력을 보여주는 결과다.
이번 조사에서는 한국 고유종 쉬리를 비롯해 참갈겨니, 버들치 등 청정 하천을 상징하는 지표종이 다수 발견됐다. 특히 과거 한 번도 관찰되지 않았던 떡납줄갱이가 고산자교 인근에서 처음 포착됐다. 떡납줄갱이는 수초가 많은 완만한 하천에 서식하며, 암컷이 민물조개에 알을 낳는 독특한 번식 습성을 가진 어종이다.
공단은 이번 조사 결과를 시민과 공유하기 위해 24일부터 30일까지 서울 중구 광교갤러리에서 ‘청계천 물고기 전시회―청계어록’을 연다. 전시에서는 실제 물고기 표본과 청계천 복원 여정을 담은 인공지능(AI) 영상, 학술조사 자료 등이 공개돼 청계천의 생태 다양성을 체험할 수 있다.
한국영 서울시설공단 이사장은 “청계천이 단순한 도심 하천을 넘어 생명력이 살아 숨 쉬는 건강한 생태 공간으로 자리 잡고 있음을 확인했다”며 “앞으로도 청계천이 시민과 자연이 공존하는 도시 속 생태 허브로 발전할 수 있도록 관리와 모니터링을 강화하겠다”고 말했다.
