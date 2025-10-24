본문으로 바로가기
노란 코스모스 밭 사이로 퍼지는 가을 내음
동아일보
입력
2025-10-24 03:00
2025년 10월 24일 03시 00분
김태영 기자
절기상 서리가 내린다는 상강(霜降)인 23일, 시민들이 대전 유성구 갑천 변에 조성된 코스모스 군락 사이를 걸으며 가을 분위기를 만끽하고 있다.
김태영 기자 live@donga.com
