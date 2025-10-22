동아일보

대전 ‘5인 5색’ 젊은 작가展

21일 대전 유성구에 있는 한 백화점을 찾은 시민들이 지역에서 활동하고 있는 청년 작가 5명의 작품을 선보이는 ‘2025 젊은 대전작가들’ 전시회를 감상하고 있다.

김태영 기자 live@donga.com
