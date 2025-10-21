동아일보

일민미술관 ‘형상 회로’전

  • 동아일보

  • 입력 2025년 10월 21일 03시 00분

코멘트

글자크기 설정


서울 종로구 일민미술관에서 관람객들이 전시 ‘형상 회로’에 전시된 작품을 살펴보고 있다. 이번 전시는 ‘현실에 충격을 주는 형상’을 주제로 한 다양한 현대미술 작품을 선보이며 26일까지 이어진다.

#형상 회로#일민미술관#현대미술 작품
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스